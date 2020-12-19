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Сегодня, 19 декабря, отмечается Международный день помощи бедным

11:02 19.12.2020 Фото: pixabay.com
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В период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

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За чертой бедности живет примерно четверть населения планеты

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (англ. International Day to Assist the Poor).

Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

В связи с этим ООН принято несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты. Первые программы по ликвидации нищеты начали действовать в начале 2000 года, однако, пока число живущих за чертой бедности не уменьшается.

Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами, и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

Во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

Напомним, что 17 октября ежегодно также отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Источник: calend.ru

19 декабря 2020 история Международный день помощи бедным праздник
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