19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Народные приметы и обычаи на Великий православный день 19 декабря 2020 года

08:20 19.12.2020 Фото: wikimedia.org
1

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной.

% name% title
Погода в этот день обычно бывала студеной
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Лучшие молитвы Николаю Чудотворцу 19 декабря: На замужество, работу, деньги и удачуКакой сегодня церковный праздник? Народные приметы и обычаи на Великий православный день 19 декабря 2020 годаЕщё 531 новостей

Дата по старому стилю: 6 декабря.
В этот день Православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца. Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, творимые силой молитвы.

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник», — так говорили в народе о святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: «Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает».

День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока для разного рода сделок и платежей. «Никольский торг всему указ», — говорили в народе, подразумевая, что в этот день устанавливались цены на долгое время вперед. Также на эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщин».

С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться. «Для кума Никольщина бражку варит, для кумы — пироги печет»; «На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья»; «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой», — такие поговорки сохранила народная память о зимних братчинах.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — «Никола загвоздит то, что Савва намостит» — морозит реки и озера. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Именины в этот день
Максим, Николай

Источник: calend.ru

19 декабря 2020 запреты дня именины история Никола Зимний праздник приметы
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете в церковь сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления риэлтору: Чудесные стихи с Днем риэлтора 19 декабря 2020 года
08:50 19-12-2020
Поздравления риэлтору: Чудесные стихи с Днем риэлтора 19 декабря 2020 года
Лучшие молитвы Николаю Чудотворцу 19 декабря: На замужество, работу, деньги и удачу
08:33 19-12-2020
Лучшие молитвы Николаю Чудотворцу 19 декабря: На замужество, работу, деньги и удачу
Какой сегодня церковный праздник? Народные приметы и обычаи на Великий православный день 19 декабря 2020 года
08:20 19-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Народные приметы и обычаи на Великий православный день 19 декабря 2020 года
Классные поздравления разведчикам в День военной контрразведки 19 декабря
07:50 19-12-2020
Классные поздравления разведчикам в День военной контрразведки 19 декабря
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 декабря 2020 в России и мире
07:40 19-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 декабря 2020 в России и мире
Сегодня именины: 19 декабря отмечается 2 именин по церковному календарю
07:10 19-12-2020
Сегодня именины: 19 декабря отмечается 2 именин по церковному календарю
Поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в красивых картинках 19 декабря 2020 года
05:00 19-12-2020
Поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в красивых картинках 19 декабря 2020 года
Видео с танцующем Сталлоне в TikTok стало вирусным
04:00 19-12-2020
Видео с танцующем Сталлоне в TikTok стало вирусным
Название частей руки
03:00 19-12-2020
Название частей руки
Поздравления с Днем снабженца 19 декабря яркие в стихах и прозе
02:00 19-12-2020
Поздравления с Днем снабженца 19 декабря яркие в стихах и прозе