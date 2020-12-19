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День ФСБ 2020: поздравляют работников органов безопасности 19 декабря в России

17:45 19.12.2020 Фото: wikimedia.org
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В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста.

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В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста

20 декабря свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности — отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности, которые сегодня отмечаются в некоторых странах СНГ.

По традиции, этот профессиональный праздник работников органов безопасности отмечается на государственном уровне, проходят различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение отличившихся сотрудников.

Источник: calend.ru

20 декабря 2020 День работника органов безопасности история праздник НКВД ОГПУ МГБ КГБ ФСБ
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