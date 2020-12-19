Поздравления с Днем снабженца 19 декабря яркие в стихах и прозе

В 2001 году компания Симплекс предложила ежегодно 19 декабря отмечать праздник — День снабженца и, конечно, нашла должную поддержку среди профессионалов. Забавно, что символом праздника стала золотая рыбка. Вероятно, инициаторы хотели показать, что снабженец в любом случае обеспечит материально-техническую базу своего предприятия, каких бы моральных и физических сил ему это ни стоило.
И теперь снабженцы, а проще говоря, добытчики, стремятся оправдать свое звание, исполняя пожелания своего руководства. Вовремя достав нужные материалы, снабженец обеспечивает бесперебойную деятельность предприятия. Значение менеджера по закупкам в любой сфере деятельности переоценить невозможно, недаром 19 декабря стал Международным днем снабженца.
***
Добытчик, снабженец и поставщик —
Твой вклад в предприятие очень велик!
Все быстро решишь: как найти, где купить,
И чтоб ни о чем, не дай Бог, не забыть!
Пусть все без проблем удается, легко,
Оценит начальство тебя высоко,
Желаю здоровья, терпения и сил,
И чтоб каждый день лишь добро приносил!
***
Запасливый снабженец
Всегда найдет запасы:
От ламп до полотенец,
От водки и до кваса...
Нет, без него все плохо,
Все стали бы заводы,
И нам, конечно, нужен
Такой вот день несложный,
(Но радостный, заметим!)
Когда поздравить можно
Снабженцев всех на свете!
***
Поздравляем с профессиональным праздником — днем снабженца! Желаем всегда и при любых обстоятельствах быть активными, положительно настроенными, знать все обо всем и где это «все» можно взять, приобрести или обменять! Добра вам, надежных партнеров, больших перспектив, замечательных планов и возможностей их осуществлять. Стремитесь получать лучшее, будьте уверены в своих возможностях и пусть ваши дела идут только в гору!
***
Вы люди особой касты,
Вам слово «Нет!» незнакомо,
Купить, продать и достать
Вы все на свете готовы.
Без вас производство встанет,
Работа без вас замрет,
Снабженец, как двигатель вечный,
Процесс запускает в ход.
Сегодня вас с днем снабженца
Хочу я поздравить, друзья,
Признаюсь, что без снабжения
Ни жить, ни работать нельзя.
Возникнет потребность — вы с неба
Сможете звезды достать,
Желаю я всем снабженцам
Счастливыми в жизни стать.
***
Поздравления снабженцам
Шлем сегодня дружно всем.
Пусть с поставками не будет
Никогда у вас проблем.
Пусть вас радуют партнеры,
Уважает коллектив,
Пусть растет зарплата ваша,
Пусть и в личной жизни вашей
Будет все всегда на пять,
О работы вам желаю
Позитив лишь получать.
***
С Днем снабженца поздравляю,
Тех, кто может всё достать,
Лепрекона уболтать.
Пусть имеется в запасе
У вас лампа Аладдина,
Чтоб рассчитывать всегда
Вы могли на помощь джина.
Чтоб по-Щучьему велению
Все вопросы вы решали,
Все, что надо доставали.
Чтоб работали с улыбкой,
С добрым словом, с огоньком
И чтоб с Золотою рыбкой
Каждый был из вас знаком.
***
Поздравляю с Днем снабженца,
Каждый новый день рабочий
Бонус денежный несет.
Жизнь снабжать свою желаю
Позитивом и добром,
Морем солнечных улыбок,
И души большой теплом.
Будней ярких, интересных
Повышения в зарплате,
И порядка вам в учете.
***
С Днем снабженца тебя поздравляю!
Ты достанешь, отыщешь, найдешь,
Как справляешься с этим, не знаю,
В деле этом всем фору даешь!
Ты — снабженец от бога, всем ясно,
Без тебя на работе аврал,
У тебя пусть все будет прекрасно,
Чтоб коль надо, звезду ты достал!
***
С днем снабженца поздравляю
Вас сегодня от души.
Пусть все важные поставки
В личной жизни вам желаю
Денег, счастья и любви.
Пусть всегда не угасает
Драйв и позитив в крови.
***
Да не иссякнут ваши склады,
Да не приедет ревизор,
И не достанет прокурор.
Снабженцы — это наша сила,
Хранят надежно закрома,
И, как бы жизнь ни забурлила,
Нам с ними не страшна зима!
***
Желаю, чтоб жизнь вас снабдила отлично,
Хорошим начальством, железным терпеньем,
Добротным клиентом, надежд воплощеньем,
Все тем, что так надо и важно для жизни,
Лидерством и безупречной харизмой,
Снабженцы пусть труд ваш всегда процветает,
А рыбка златая мечты исполняет!
Источник: pozdravok.ru