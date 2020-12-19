Поздравления с Днем снабженца 19 декабря яркие в стихах и прозе

Значение менеджера по закупкам в любой сфере деятельности переоценить невозможно, недаром 19 декабря стал Международным днем снабженца.

Забавно, что символом праздника стала золотая рыбка

В 2001 году компания Симплекс предложила ежегодно 19 декабря отмечать праздник — День снабженца и, конечно, нашла должную поддержку среди профессионалов. Забавно, что символом праздника стала золотая рыбка. Вероятно, инициаторы хотели показать, что снабженец в любом случае обеспечит материально-техническую базу своего предприятия, каких бы моральных и физических сил ему это ни стоило.

И теперь снабженцы, а проще говоря, добытчики, стремятся оправдать свое звание, исполняя пожелания своего руководства. Вовремя достав нужные материалы, снабженец обеспечивает бесперебойную деятельность предприятия. Значение менеджера по закупкам в любой сфере деятельности переоценить невозможно, недаром 19 декабря стал Международным днем снабженца.

***

Добытчик, снабженец и поставщик —

Твой вклад в предприятие очень велик!

Все быстро решишь: как найти, где купить,

И чтоб ни о чем, не дай Бог, не забыть!

Пусть все без проблем удается, легко,

Оценит начальство тебя высоко,

Желаю здоровья, терпения и сил,

И чтоб каждый день лишь добро приносил!

***

Запасливый снабженец

Всегда найдет запасы:

От ламп до полотенец,

От водки и до кваса...

Нет, без него все плохо,

Все стали бы заводы,

И нам, конечно, нужен



Такой вот день особый,Такой вот день несложный,(Но радостный, заметим!)Когда поздравить можноСнабженцев всех на свете!

***

Поздравляем с профессиональным праздником — днем снабженца! Желаем всегда и при любых обстоятельствах быть активными, положительно настроенными, знать все обо всем и где это «все» можно взять, приобрести или обменять! Добра вам, надежных партнеров, больших перспектив, замечательных планов и возможностей их осуществлять. Стремитесь получать лучшее, будьте уверены в своих возможностях и пусть ваши дела идут только в гору!

***

Вы люди особой касты,

Вам слово «Нет!» незнакомо,

Купить, продать и достать

Вы все на свете готовы.

Без вас производство встанет,

Работа без вас замрет,

Снабженец, как двигатель вечный,

Процесс запускает в ход.

Сегодня вас с днем снабженца

Хочу я поздравить, друзья,

Признаюсь, что без снабжения

Ни жить, ни работать нельзя.

Возникнет потребность — вы с неба

Сможете звезды достать,

Желаю я всем снабженцам

Счастливыми в жизни стать.

***

Поздравления снабженцам

Шлем сегодня дружно всем.

Пусть с поставками не будет

Никогда у вас проблем.

Пусть вас радуют партнеры,

Уважает коллектив,

Пусть растет зарплата ваша,



Будет много перспектив.

Пусть и в личной жизни вашей

Будет все всегда на пять,

О работы вам желаю

Позитив лишь получать.

***

С Днем снабженца поздравляю,

Тех, кто может всё достать,



Для кого под силу дажеЛепрекона уболтать.

Пусть имеется в запасе

У вас лампа Аладдина,

Чтоб рассчитывать всегда

Вы могли на помощь джина.

Чтоб по-Щучьему велению

Все вопросы вы решали,



С неба и из-под земли,Все, что надо доставали.

Чтоб работали с улыбкой,

С добрым словом, с огоньком

И чтоб с Золотою рыбкой

Каждый был из вас знаком.

***

Поздравляю с Днем снабженца,



Пусть в работе вам везет,Каждый новый день рабочийБонус денежный несет.

Жизнь снабжать свою желаю

Позитивом и добром,

Морем солнечных улыбок,

И души большой теплом.

Будней ярких, интересных



Вам желаю на работе,Повышения в зарплате,И порядка вам в учете.

***

С Днем снабженца тебя поздравляю!

Ты достанешь, отыщешь, найдешь,

Как справляешься с этим, не знаю,

В деле этом всем фору даешь!

Ты — снабженец от бога, всем ясно,

Без тебя на работе аврал,

У тебя пусть все будет прекрасно,

Чтоб коль надо, звезду ты достал!

***

С днем снабженца поздравляю

Вас сегодня от души.

Пусть все важные поставки



Будут в сроки, хороши.

В личной жизни вам желаю

Денег, счастья и любви.

Пусть всегда не угасает

Драйв и позитив в крови.

***

Да не иссякнут ваши склады,

Да не приедет ревизор,



Пусть вам клиенты будут рады,И не достанет прокурор.

Снабженцы — это наша сила,

Хранят надежно закрома,

И, как бы жизнь ни забурлила,

Нам с ними не страшна зима!

***

Желаю, чтоб жизнь вас снабдила отлично,



Успешной работой, зарплатой приличной,Хорошим начальством, железным терпеньем,Добротным клиентом, надежд воплощеньем,Все тем, что так надо и важно для жизни,Лидерством и безупречной харизмой,Снабженцы пусть труд ваш всегда процветает,А рыбка златая мечты исполняет!

Источник: pozdravok.ru