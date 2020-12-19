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Общество / Работа

Поздравления с Днем снабженца 19 декабря яркие в стихах и прозе

02:00 19.12.2020 Фото: pxhere.com
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Значение менеджера по закупкам в любой сфере деятельности переоценить невозможно, недаром 19 декабря стал Международным днем снабженца.

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Забавно, что символом праздника стала золотая рыбка

В 2001 году компания Симплекс предложила ежегодно 19 декабря отмечать праздник — День снабженца и, конечно, нашла должную поддержку среди профессионалов. Забавно, что символом праздника стала золотая рыбка. Вероятно, инициаторы хотели показать, что снабженец в любом случае обеспечит материально-техническую базу своего предприятия, каких бы моральных и физических сил ему это ни стоило.

И теперь снабженцы, а проще говоря, добытчики, стремятся оправдать свое звание, исполняя пожелания своего руководства. Вовремя достав нужные материалы, снабженец обеспечивает бесперебойную деятельность предприятия. Значение менеджера по закупкам в любой сфере деятельности переоценить невозможно, недаром 19 декабря стал Международным днем снабженца.

***

Добытчик, снабженец и поставщик —
Твой вклад в предприятие очень велик!
Все быстро решишь: как найти, где купить,
И чтоб ни о чем, не дай Бог, не забыть!

Пусть все без проблем удается, легко,
Оценит начальство тебя высоко,
Желаю здоровья, терпения и сил,
И чтоб каждый день лишь добро приносил!

***

Запасливый снабженец
Всегда найдет запасы:
От ламп до полотенец,
От водки и до кваса...
Нет, без него все плохо,
Все стали бы заводы,
И нам, конечно, нужен

Такой вот день особый,
Такой вот день несложный,
(Но радостный, заметим!)
Когда поздравить можно
Снабженцев всех на свете!

***

Поздравляем с профессиональным праздником — днем снабженца! Желаем всегда и при любых обстоятельствах быть активными, положительно настроенными, знать все обо всем и где это «все» можно взять, приобрести или обменять! Добра вам, надежных партнеров, больших перспектив, замечательных планов и возможностей их осуществлять. Стремитесь получать лучшее, будьте уверены в своих возможностях и пусть ваши дела идут только в гору!

***

Вы люди особой касты,
Вам слово «Нет!» незнакомо,
Купить, продать и достать
Вы все на свете готовы.

Без вас производство встанет,
Работа без вас замрет,
Снабженец, как двигатель вечный,
Процесс запускает в ход.

Сегодня вас с днем снабженца
Хочу я поздравить, друзья,
Признаюсь, что без снабжения
Ни жить, ни работать нельзя.

Возникнет потребность — вы с неба
Сможете звезды достать,
Желаю я всем снабженцам
Счастливыми в жизни стать.

***

Поздравления снабженцам
Шлем сегодня дружно всем.
Пусть с поставками не будет
Никогда у вас проблем.

Пусть вас радуют партнеры,
Уважает коллектив,
Пусть растет зарплата ваша,

Будет много перспектив.

Пусть и в личной жизни вашей
Будет все всегда на пять,
О работы вам желаю
Позитив лишь получать.

***

С Днем снабженца поздравляю,
Тех, кто может всё достать,

Для кого под силу даже
Лепрекона уболтать.

Пусть имеется в запасе
У вас лампа Аладдина,
Чтоб рассчитывать всегда
Вы могли на помощь джина.

Чтоб по-Щучьему велению
Все вопросы вы решали,

С неба и из-под земли,
Все, что надо доставали.

Чтоб работали с улыбкой,
С добрым словом, с огоньком
И чтоб с Золотою рыбкой
Каждый был из вас знаком.

***

Поздравляю с Днем снабженца,

Пусть в работе вам везет,
Каждый новый день рабочий
Бонус денежный несет.

Жизнь снабжать свою желаю
Позитивом и добром,
Морем солнечных улыбок,
И души большой теплом.

Будней ярких, интересных

Вам желаю на работе,
Повышения в зарплате,
И порядка вам в учете.

***

С Днем снабженца тебя поздравляю!
Ты достанешь, отыщешь, найдешь,
Как справляешься с этим, не знаю,
В деле этом всем фору даешь!

Ты — снабженец от бога, всем ясно,
Без тебя на работе аврал,
У тебя пусть все будет прекрасно,
Чтоб коль надо, звезду ты достал!

***

С днем снабженца поздравляю
Вас сегодня от души.
Пусть все важные поставки

Будут в сроки, хороши.

В личной жизни вам желаю
Денег, счастья и любви.
Пусть всегда не угасает
Драйв и позитив в крови.

***

Да не иссякнут ваши склады,
Да не приедет ревизор,

Пусть вам клиенты будут рады,
И не достанет прокурор.

Снабженцы — это наша сила,
Хранят надежно закрома,
И, как бы жизнь ни забурлила,
Нам с ними не страшна зима!

***

Желаю, чтоб жизнь вас снабдила отлично,

Успешной работой, зарплатой приличной,
Хорошим начальством, железным терпеньем,
Добротным клиентом, надежд воплощеньем,
Все тем, что так надо и важно для жизни,
Лидерством и безупречной харизмой,
Снабженцы пусть труд ваш всегда процветает,
А рыбка златая мечты исполняет!

Источник: pozdravok.ru

19 декабря 2020 День снабженца поздравления стихи
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Поздравляем с профессиональным праздником — днем снабженца!

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