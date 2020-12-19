Поздравления риэлтору: Чудесные стихи с Днем риэлтора 19 декабря 2020 года

Риэлторы надеются, что их праздник признают официальным, и он станет значимым не только на рынке недвижимости, но и в социальной жизни страны.

С Днем риэлтора - 19 декабря 2020 года

Первые риэлторские фирмы появились в России в 90х г.г. ХХ века. Риэлторами стали называть себя люди, занимающиеся обменом недвижимости. Вскоре несколько риэторских фирм были объединены, что привело к образованию риэлторского сообщества, положившему начало целой отрасли. В 1996 году профессиональная гильдия риэлторов города Москвы выступила с инициативой, утвердить их профессиональный праздник. В качестве даты праздника была предложена третья суббота декабря. В 2008 году «Национальный Совет Российской Гильдии Риэлтовров» предложил установить 8 февраля «Днем российского риэлтора».

Изначально в этот день должны были проходить лишь небольшие вечеринки. Однако после неофициального утверждения праздника по всей стране стали проходить корпоративные гуляния, массовые концерты и развлекательные шоу. В этот день руководство риэлторских фирм награждает своих самых ответственных и состоявшихся сотрудников подарками, премиями, бонусами. Риэлторы надеются, что их праздник признают официальным, и он станет значимым не только на рынке недвижимости, но и в социальной жизни страны.

***

Желаю море крупных сделок,

Без волокиты, переделок,

Чтоб продавалось, покупалось,

И все успешно получалось.

Проценты были высоки,

Переговоры коротки,

Клиенты выгодны, щедры,

А будни сказочно легки!

***

Продаешь жилье умело,

Четко знаешь свое дело,

Можешь мудрый дать совет,

В этой сфере равных нет!

Знаешь все свои объекты,

И на связи ты всегда,

Вмиг решаешь все проблемы,



Не грустишь ты никогда.

И тебе я пожелаю,

Радости, хороших дней,

С Днем риэлтора, удачи,

Радуй ты жильем людей!

***

С Днём риэлтора. Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлтерской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.

***

С Днем риэлтора, ребята,

Процветания вам, друзья.

Сил и мощного терпения,

Вам без этого нельзя.

Пусть везет вам всем работе,

Щедрым будет пусть клиент,

И чутье пусть не подводит

В самый важный вас момент.

Сделок выгодных желаю,

Радости огромной вам,

Никогда не опустеет

Пусть от долларов карман.

***

С днем риэлтора сегодня

От души Вас поздравляю.

Заключения супер-сделок



От души Вам пожелаю!

Пусть отбоя от клиентов

Каждый день у Вас не будет.

И недвижимости новой

В базу Вашу пусть прибудет!

Пожелаю Вам доходов

От работы обалденных.

Чтоб себе жилье у моря



Вы купили непременно!

***

С днём риэлтора, ребята,

Вам достойнейшей зарплаты,

Чтоб квартиры продавались,

И мечты скорей сбывались!

Всем в карьере только роста,

На объект продажи — спроса,



Лишь удачных сделок кучу,Будет каждый день везучим!

***

Пусть квартиры продаются,

Все довольны остаются.

Сделки будут пусть успешны,

Покупатели — чудесны!

Гонораров пожелаю



И икорки черной к чаю.Мира, счастья и добра,На душе — всегда тепла!

***

Желаю трудиться на благо клиента,

При этом иметь не плохие проценты,

Чтоб с выгодой только свершались дела,

Чтоб всюду удача в работе была,



Легко покупалось, удачно сдавалось,Всегда продавалось, комфортно менялось,Желаю, чтоб все у вас было окей,Отличной зарплаты и нужных идей!

***

С Днем риэлтора поздравлю

Я крутых специалистов,

Я желаю, чтоб все сделки



Проходили быстро, чисто.

Я желаю, чтоб легко

Все квартиры продавались,

Чтоб проценты от продаж

Неуклонно поднимались.

Я желаю, пусть в работе

Вам сопутствует удача,

Пусть растут ваши доходы,



И клиент ваш будет счастлив.

***

Поздравить риэлтора рады!

Он точно достоин награды

За этот ответственный труд.

Да все тебе руку пожмут!

Риэлтор, пусть сделка за сделкой,

А каждая будет не мелкой,



Всегда возрастают доходы.Отличной вам в доме погоды!Квартиры, участки искать,Рекой их сдавать, продавать,Удачу в руках вам держать!

***

Желаю в День риэлтора всего,

О чем риэлтор может лишь мечтать:



Свои объекты, все до одного,Легко и очень быстро продавать!

Пускай всегда растут твои доходы,

Клиенты прибавляются пускай!

Пусть радует тебя твоя работа

И будет жизнь похожею на рай!

Источник: pozdravok.ru