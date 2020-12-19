Поздравления риэлтору: Чудесные стихи с Днем риэлтора 19 декабря 2020 года

Первые риэлторские фирмы появились в России в 90х г.г. ХХ века. Риэлторами стали называть себя люди, занимающиеся обменом недвижимости. Вскоре несколько риэторских фирм были объединены, что привело к образованию риэлторского сообщества, положившему начало целой отрасли. В 1996 году профессиональная гильдия риэлторов города Москвы выступила с инициативой, утвердить их профессиональный праздник. В качестве даты праздника была предложена третья суббота декабря. В 2008 году «Национальный Совет Российской Гильдии Риэлтовров» предложил установить 8 февраля «Днем российского риэлтора».
Изначально в этот день должны были проходить лишь небольшие вечеринки. Однако после неофициального утверждения праздника по всей стране стали проходить корпоративные гуляния, массовые концерты и развлекательные шоу. В этот день руководство риэлторских фирм награждает своих самых ответственных и состоявшихся сотрудников подарками, премиями, бонусами. Риэлторы надеются, что их праздник признают официальным, и он станет значимым не только на рынке недвижимости, но и в социальной жизни страны.
***
Желаю море крупных сделок,
Без волокиты, переделок,
Чтоб продавалось, покупалось,
И все успешно получалось.
Проценты были высоки,
Переговоры коротки,
Клиенты выгодны, щедры,
А будни сказочно легки!
***
Продаешь жилье умело,
Четко знаешь свое дело,
Можешь мудрый дать совет,
В этой сфере равных нет!
Знаешь все свои объекты,
И на связи ты всегда,
Вмиг решаешь все проблемы,
И тебе я пожелаю,
Радости, хороших дней,
С Днем риэлтора, удачи,
Радуй ты жильем людей!
***
С Днём риэлтора. Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлтерской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.
***
С Днем риэлтора, ребята,
Процветания вам, друзья.
Сил и мощного терпения,
Вам без этого нельзя.
Пусть везет вам всем работе,
Щедрым будет пусть клиент,
И чутье пусть не подводит
В самый важный вас момент.
Сделок выгодных желаю,
Радости огромной вам,
Никогда не опустеет
Пусть от долларов карман.
***
С днем риэлтора сегодня
От души Вас поздравляю.
Заключения супер-сделок
Пусть отбоя от клиентов
Каждый день у Вас не будет.
И недвижимости новой
В базу Вашу пусть прибудет!
Пожелаю Вам доходов
От работы обалденных.
Чтоб себе жилье у моря
***
С днём риэлтора, ребята,
Вам достойнейшей зарплаты,
Чтоб квартиры продавались,
И мечты скорей сбывались!
Всем в карьере только роста,
На объект продажи — спроса,
Будет каждый день везучим!
***
Пусть квартиры продаются,
Все довольны остаются.
Сделки будут пусть успешны,
Покупатели — чудесны!
Гонораров пожелаю
Мира, счастья и добра,
На душе — всегда тепла!
***
Желаю трудиться на благо клиента,
При этом иметь не плохие проценты,
Чтоб с выгодой только свершались дела,
Чтоб всюду удача в работе была,
Всегда продавалось, комфортно менялось,
Желаю, чтоб все у вас было окей,
Отличной зарплаты и нужных идей!
***
С Днем риэлтора поздравлю
Я крутых специалистов,
Я желаю, чтоб все сделки
Я желаю, чтоб легко
Все квартиры продавались,
Чтоб проценты от продаж
Неуклонно поднимались.
Я желаю, пусть в работе
Вам сопутствует удача,
Пусть растут ваши доходы,
***
Поздравить риэлтора рады!
Он точно достоин награды
За этот ответственный труд.
Да все тебе руку пожмут!
Риэлтор, пусть сделка за сделкой,
А каждая будет не мелкой,
Отличной вам в доме погоды!
Квартиры, участки искать,
Рекой их сдавать, продавать,
Удачу в руках вам держать!
***
Желаю в День риэлтора всего,
О чем риэлтор может лишь мечтать:
Легко и очень быстро продавать!
Пускай всегда растут твои доходы,
Клиенты прибавляются пускай!
Пусть радует тебя твоя работа
И будет жизнь похожею на рай!
Источник: pozdravok.ru