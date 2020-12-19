Классные поздравления разведчикам в День военной контрразведки 19 декабря

Шпионаж, диверсии, терроризм в военные годы и в мирное время пресекаются действиями контрразведки. Безопасность страны и мирное празднование очередной даты — это заслуга наших контрразведчиков.

Россия с должным уважением и почетом относится к представителям этой серьезной профессии

Аналитик, наблюдатель, психолог, а еще смелый, умный, находчивый и хладнокровный защитник Родины — вот он современный контрразведчик. Россия с должным уважением и почетом относится к представителям этой серьезной профессии. И вместе с военными контрразведчиками отмечает 19 декабря их профессиональный праздник.

Когда-то, в далеком 1918 году органы Государственной безопасности, которые ныне называются ФСБ, образовывались из разрозненных органов Военного контроля и Чрезвычайных комиссий, образованных для борьбы с контрреволюцией. Но уже тогда в ряды контрразведчиков принимали только лучших и проверенных военнослужащих.

Шпионаж, диверсии, терроризм в военные годы и в мирное время пресекаются действиями контрразведки. Безопасность страны и мирное празднование очередной даты — это заслуга наших контрразведчиков. Публично приветствовать каждого героя мы, к сожалению, не можем, в силу специфики их работы, так поздравим всю контрразведку.

***

Контрразведку поздравляем,

Смерть шпионам, смерть врагам!

От души вам пожелаем,

Надавать им по рогам!

Пусть горюют конкуренты:

Це-еР-У, Моссад, Ми-шесть...

Дураки и импотенты...



Наша контразведка — жесть!

***

День военной контрразведки —

Это праздник непростой.

Ведь работа эта стала

Людям больше, чем судьбой.

За нелегкий труд спасибо,

Много вы отдали,



Чтоб держава наша толькоЯрко процветала.

***

Поздравляю с Днём военной контрразведки. Желаю мужества и силы, удачи, везения, осторожности, внимательности, рассудительности, изобретательности и отваги. Пусть не удастся проникнуть ни одному шпиону, пусть любое дело венчается успехом. Здоровья крепкого, счастья и мира.

***

Нам не страшен враг любой

С нашей контрразведкой,

Ведь сотрудников в нее



Набирают редких,Умных, смелых, боевых,Сильных и бесстрашных,Самых лучших, волевыхИ всегда отважных.Поздравляем их сейчасС праздником чудесным,Жизнь их будет пусть всегдаСамой интересной!

***

Он — военный бесподобный:

Смелый, умный, хладнокровный!

Он — немножечко политик,

Наблюдатель, аналитик.

И о ком ведутся речи?

Он — военный контрразведчик,



И его почетен труд:Ведь шпионы не пройдут!В заключенье этих строкКонтрразведке — поздравок!

***

День военной контрразведки

Отмечает вся страна!

Всем защитникам отчизны



Я желаю лишь добра.

Я желаю вам здоровья.

Не болейте никогда.

Пусть судьба к вам благосклонна

В жизни будет навсегда.

***

С днем военной контрразведки

Поздравляю вас, друзья.



В деле вашем без смекалки,Гибкого ума нельзя.

Ваша тонкая работа —

Это высший пилотаж.

Пресекаете вы ловко

Терроризм и шпионаж.

Вам, разведчики, желаю

Я здоровья, долгих лет.



Вы мудры и хладнокровны,Равных вам в работе нет.

***

Пусть враги не спят, и что же?

Вы всегда при деле тоже,

Потому что вы должны

Охранять покой страны,

Всех шпионов изловить,



За решетку посадить,Ну, и встретить тостом меткимДень военной контрразведки!

***

Ум, находчивость, отвага,

Вы — мечта, Вы — идеал.

Прогибается бумага

От заслуг, наград, похвал!

Контрразведчик — это слово

Шепотом в семье твердят,

Чтоб врагов ловили снова,

Конспирацию все чтят.

С праздником поздравим тихо,

Пожелаем от души,

Пусть дела уходят лихо,

Чтоб домой быстрей спешить!

***

Контрразведку мы поздравим

И военным пожелаем

Крепких нервов и здоровья

И любви, удачи моря!

Чтоб прожили долгих лет,

Ждал в делах только успех,

Выражаем уважение,



Благодарность, без сомнения!

***

Существует на свете разведка,

Все понятно зачем и чего.

Чтобы взять «языка», надо метко

И стрелять, и бежать, и всего...

Про других ничего не известно,

Их не видели, даже, в лицо.



Потому и зовут контрразведкой,А в рядах молодец с молодцом.

Самый скрытный отряд офицеров.

Самый лучший, элитнейший класс.

Не мелькают они под прицелом,

Говорят про них коротко — асс!

Значит с праздником, наши герои,

Все мы, Родина помним о Вас.



Пусть незыблемы наши устои,Не пришлось только б крикнуть — «Атасс»!

Источник: pozdravok.ru