Классные поздравления разведчикам в День военной контрразведки 19 декабря

Аналитик, наблюдатель, психолог, а еще смелый, умный, находчивый и хладнокровный защитник Родины — вот он современный контрразведчик. Россия с должным уважением и почетом относится к представителям этой серьезной профессии. И вместе с военными контрразведчиками отмечает 19 декабря их профессиональный праздник.
Когда-то, в далеком 1918 году органы Государственной безопасности, которые ныне называются ФСБ, образовывались из разрозненных органов Военного контроля и Чрезвычайных комиссий, образованных для борьбы с контрреволюцией. Но уже тогда в ряды контрразведчиков принимали только лучших и проверенных военнослужащих.
Шпионаж, диверсии, терроризм в военные годы и в мирное время пресекаются действиями контрразведки. Безопасность страны и мирное празднование очередной даты — это заслуга наших контрразведчиков. Публично приветствовать каждого героя мы, к сожалению, не можем, в силу специфики их работы, так поздравим всю контрразведку.
***
Контрразведку поздравляем,
Смерть шпионам, смерть врагам!
От души вам пожелаем,
Надавать им по рогам!
Пусть горюют конкуренты:
Це-еР-У, Моссад, Ми-шесть...
Дураки и импотенты...
***
День военной контрразведки —
Это праздник непростой.
Ведь работа эта стала
Людям больше, чем судьбой.
За нелегкий труд спасибо,
Много вы отдали,
Ярко процветала.
***
Поздравляю с Днём военной контрразведки. Желаю мужества и силы, удачи, везения, осторожности, внимательности, рассудительности, изобретательности и отваги. Пусть не удастся проникнуть ни одному шпиону, пусть любое дело венчается успехом. Здоровья крепкого, счастья и мира.
***
Нам не страшен враг любой
С нашей контрразведкой,
Ведь сотрудников в нее
Умных, смелых, боевых,
Сильных и бесстрашных,
Самых лучших, волевых
И всегда отважных.
Поздравляем их сейчас
С праздником чудесным,
Жизнь их будет пусть всегда
***
Он — военный бесподобный:
Смелый, умный, хладнокровный!
Он — немножечко политик,
Наблюдатель, аналитик.
И о ком ведутся речи?
Он — военный контрразведчик,
Ведь шпионы не пройдут!
В заключенье этих строк
Контрразведке — поздравок!
***
День военной контрразведки
Отмечает вся страна!
Всем защитникам отчизны
Я желаю вам здоровья.
Не болейте никогда.
Пусть судьба к вам благосклонна
В жизни будет навсегда.
***
С днем военной контрразведки
Поздравляю вас, друзья.
Гибкого ума нельзя.
Ваша тонкая работа —
Это высший пилотаж.
Пресекаете вы ловко
Терроризм и шпионаж.
Вам, разведчики, желаю
Я здоровья, долгих лет.
Равных вам в работе нет.
***
Пусть враги не спят, и что же?
Вы всегда при деле тоже,
Потому что вы должны
Охранять покой страны,
Всех шпионов изловить,
Ну, и встретить тостом метким
День военной контрразведки!
***
Ум, находчивость, отвага,
Вы — мечта, Вы — идеал.
Прогибается бумага
От заслуг, наград, похвал!
Контрразведчик — это слово
Шепотом в семье твердят,
Чтоб врагов ловили снова,
Конспирацию все чтят.
С праздником поздравим тихо,
Пожелаем от души,
Пусть дела уходят лихо,
Чтоб домой быстрей спешить!
***
Контрразведку мы поздравим
И военным пожелаем
Крепких нервов и здоровья
И любви, удачи моря!
Чтоб прожили долгих лет,
Ждал в делах только успех,
Выражаем уважение,
***
Существует на свете разведка,
Все понятно зачем и чего.
Чтобы взять «языка», надо метко
И стрелять, и бежать, и всего...
Про других ничего не известно,
Их не видели, даже, в лицо.
А в рядах молодец с молодцом.
Самый скрытный отряд офицеров.
Самый лучший, элитнейший класс.
Не мелькают они под прицелом,
Говорят про них коротко — асс!
Значит с праздником, наши герои,
Все мы, Родина помним о Вас.
Не пришлось только б крикнуть — «Атасс»!
Источник: pozdravok.ru