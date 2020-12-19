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Классные поздравления разведчикам в День военной контрразведки 19 декабря

07:50 19.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Шпионаж, диверсии, терроризм в военные годы и в мирное время пресекаются действиями контрразведки. Безопасность страны и мирное празднование очередной даты — это заслуга наших контрразведчиков.

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Россия с должным уважением и почетом относится к представителям этой серьезной профессии

Аналитик, наблюдатель, психолог, а еще смелый, умный, находчивый и хладнокровный защитник Родины — вот он современный контрразведчик. Россия с должным уважением и почетом относится к представителям этой серьезной профессии. И вместе с военными контрразведчиками отмечает 19 декабря их профессиональный праздник.

Когда-то, в далеком 1918 году органы Государственной безопасности, которые ныне называются ФСБ, образовывались из разрозненных органов Военного контроля и Чрезвычайных комиссий, образованных для борьбы с контрреволюцией. Но уже тогда в ряды контрразведчиков принимали только лучших и проверенных военнослужащих.

Шпионаж, диверсии, терроризм в военные годы и в мирное время пресекаются действиями контрразведки. Безопасность страны и мирное празднование очередной даты — это заслуга наших контрразведчиков. Публично приветствовать каждого героя мы, к сожалению, не можем, в силу специфики их работы, так поздравим всю контрразведку.

***

Контрразведку поздравляем,
Смерть шпионам, смерть врагам!
От души вам пожелаем,
Надавать им по рогам!

Пусть горюют конкуренты:
Це-еР-У, Моссад, Ми-шесть...
Дураки и импотенты...

Наша контразведка — жесть!

***

День военной контрразведки —
Это праздник непростой.
Ведь работа эта стала
Людям больше, чем судьбой.

За нелегкий труд спасибо,
Много вы отдали,

Чтоб держава наша только
Ярко процветала.

***

Поздравляю с Днём военной контрразведки. Желаю мужества и силы, удачи, везения, осторожности, внимательности, рассудительности, изобретательности и отваги. Пусть не удастся проникнуть ни одному шпиону, пусть любое дело венчается успехом. Здоровья крепкого, счастья и мира.

***

Нам не страшен враг любой
С нашей контрразведкой,
Ведь сотрудников в нее

Набирают редких,
Умных, смелых, боевых,
Сильных и бесстрашных,
Самых лучших, волевых
И всегда отважных.
Поздравляем их сейчас
С праздником чудесным,
Жизнь их будет пусть всегда
Самой интересной!

***

Он — военный бесподобный:
Смелый, умный, хладнокровный!
Он — немножечко политик,
Наблюдатель, аналитик.
И о ком ведутся речи?
Он — военный контрразведчик,

И его почетен труд:
Ведь шпионы не пройдут!
В заключенье этих строк
Контрразведке — поздравок!

***

День военной контрразведки
Отмечает вся страна!
Всем защитникам отчизны

Я желаю лишь добра.

Я желаю вам здоровья.
Не болейте никогда.
Пусть судьба к вам благосклонна
В жизни будет навсегда.

***

С днем военной контрразведки
Поздравляю вас, друзья.

В деле вашем без смекалки,
Гибкого ума нельзя.

Ваша тонкая работа —
Это высший пилотаж.
Пресекаете вы ловко
Терроризм и шпионаж.

Вам, разведчики, желаю
Я здоровья, долгих лет.

Вы мудры и хладнокровны,
Равных вам в работе нет.

***

Пусть враги не спят, и что же?
Вы всегда при деле тоже,
Потому что вы должны
Охранять покой страны,
Всех шпионов изловить,

За решетку посадить,
Ну, и встретить тостом метким
День военной контрразведки!

***

Ум, находчивость, отвага,
Вы — мечта, Вы — идеал.
Прогибается бумага
От заслуг, наград, похвал!

Контрразведчик — это слово
Шепотом в семье твердят,
Чтоб врагов ловили снова,
Конспирацию все чтят.

С праздником поздравим тихо,
Пожелаем от души,
Пусть дела уходят лихо,
Чтоб домой быстрей спешить!

***

Контрразведку мы поздравим
И военным пожелаем
Крепких нервов и здоровья
И любви, удачи моря!

Чтоб прожили долгих лет,
Ждал в делах только успех,
Выражаем уважение,

Благодарность, без сомнения!

***

Существует на свете разведка,
Все понятно зачем и чего.
Чтобы взять «языка», надо метко
И стрелять, и бежать, и всего...

Про других ничего не известно,
Их не видели, даже, в лицо.

Потому и зовут контрразведкой,
А в рядах молодец с молодцом.

Самый скрытный отряд офицеров.
Самый лучший, элитнейший класс.
Не мелькают они под прицелом,
Говорят про них коротко — асс!

Значит с праздником, наши герои,
Все мы, Родина помним о Вас.

Пусть незыблемы наши устои,
Не пришлось только б крикнуть — «Атасс»!

Источник: pozdravok.ru

19 декабря 2020 День военной контрразведки поздравления стихи ФСБ
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Поздравляем с Днём военной контрразведки!

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