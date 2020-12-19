Короткие сердечные поздравления с Днем Николая Чудотворца от души для близких 19 декабря 2020 года

Поздравляйте своих родных и друзей с этим прекрасным праздником и отправляйте им красивые СМС пожелания с Днем Николая Чудотворца.

С Днем Николая Чудотворца - 19 декабря 2020 года

В день святого Николая Чудотворца принято дарить подарки детям, собираться с родственниками за праздничным столом. Поздравляйте своих родных и друзей с этим прекрасным праздником и отправляйте им красивые СМС пожелания с Днем Николая Чудотворца.

Пусть для вас Святой Угодник

Сотворит мешок чудес



Силы темные изгонитНавсегда в дремучий лес.

***

Пусть в день святого Николая

Вас множество подарков ждет,

Пусть будет жизнь у вас такая,

Когда всегда, во всем везет!

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Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

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Поздравляю с Днём Святого Николая и желаю

искренней радости и приятных сюрпризов,

необыкновенных чудес и оптимизма души,



доброго здоровья и потрясающих идей,любящей семьи и настоящего счастья.

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В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

***

Пусть день святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,



Пусть Николай благоволит.

***

В День святого Николая

Вам здоровья я желаю,

Много радости, любви,

Чтоб чудесны были дни.

***

Пусть Николай Святой убережет



Тебя от разных жизненных проблем,Пускай печали, беды отведет,Пусть жизнь не омрачается ничем.

***

В День святого Николая

Я любви вам пожелаю!

Пусть добро придет в ваш дом

И останется жить в нём!

***

С Днём Святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

***

Говорят, что в день святого Николая,

У людей сбываются мечты.

От души вам этого желаю,

Так же, как любви и красоты.

***

С днем Святого Николая Чудотворца

Он – защитник, и для нас – подобье Солнца,

Пусть же с каждым он по жизни рядышком шагает

И в проблемах, неудачах пусть он помогает.

***

В день святого Николая

Сил, достатка я желаю,

Мира в каждом дне, добра,



Радости, любви, тепла.

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С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

***

С днем святого Николая

Вас родные поздравляю,

Верьте, верьте в чудеса,

Всем вам счастья и добра.

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю.

Пусть его святой покров

Защитит от зла ваш кров!

Ваше SMS поздравление на День святого Николая Чудотворца не обязательно должно быть длинным. Вы можете отправить и короткое пожелание. Надеемся, что вы сможете выбрать из предложенных нами СМС поздравлений на день Николая Чудотворца самые красивые, чтобы порадовать своих близких.

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Я в день святого Николая



Тебе желаю волшебства,Живи, о грустном забывая,И помни лишь добро всегда.

***

Святой Николай к нам идёт не спеша,

И сотни детей его ждут чуть дыша.

Пускай он в подарок тебе принесёт

Вкуснятины разной целый мешок.

***

Пусть будет множество чудес,

Пусть будет мир добром украшен,

Пусть будет счастье до небес,

И радость лишь в семействе вашем!

***

Поздравляю с Днём Святого Николая и пожелать хочу приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, великой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.

***

Пусть к нам придёт Святой Николай,

Ничего, что только раз в год.

Пусть он охраняет наш край

От всех возможных невзгод.

***

Говорят, что в день святого Николая,

У людей сбываются мечты.

От души вам этого желаю,



Так же, как любви и красоты!

***

Пусть день святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

***

Пусть Николай Святой тебе сполна



Подарит счастье, радость, красоту,Посеет новой жизни семена,Надежду, ласку, свет и доброту!

***

Поздравляю тебя с Днём Святого Николая! Желаю тебе богатства и довольства, безмятежных дней, доброты, ясности вокруг, умиротворения в семье, крепких отношений с близкими, светлого здоровья и солнечной любви.

***

А можно ли не верить в чудеса?

Лишь милосердие, упорство и терпенье



Помогут нам открыть на мир глазаИ получить Всевышнего благословенье.

***

С днем святого Николая,

Удачи, радости, любви.

Будьте вы всегда счастливы,

Пусть исполнятся мечты.

Источник: omolitvah.ru