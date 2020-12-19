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Поздравления с Днем Николая Чудотворца в прозе от всей души и сердца 19 декабря в день памяти святого

10:50 19.12.2020 Фото: omolitvah.ru
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Этот день может стать еще одним поводом напомнить своим родным о том, как вы их любите.

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С Днем Николая Чудотворца - 19 декабря 2020 года
Сюжет: Православные обряды
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Поздравления с Днем Николая Чудотворца в прозе от всей души и сердца 19 декабря в день памяти святогоМолитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе и деньгах 19 декабря: Как правильно молиться святому?Ещё 534 новостей

День святого Николая Чудотворца является одним из самых любимых православных праздников. Взрослые и дети обращаются к святителю с детской непосредственностью, не сомневаясь в его скорой помощи и поддержке. Разделите с близкими этот праздник, выбрав и отправив красивое поздравление с Днем Николая Чудотворца в прозе. Этот день может стать еще одним поводом напомнить своим родным о том, как вы их любите.

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Поздравляю с Днём Святого Николая! Желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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Поздравляем со светлым праздником святого Николая, желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надёжного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны.

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Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

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Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

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В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

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С Днём Святого Николая! Пусть мир будет полон чудес, пусть жизнь с каждым днём наполняется счастьем, любовью и радостью. Желаю, чтобы в твоём сердце было столько доброты, сколько её было в сердце Святого Николая, желаю, чтобы в твоей душе было столько светлых надежд, сколько звёздочек на праздничном ночном небе.

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Пусть Святой Николай принесет тебе море искренней радости, много крепкого здоровье и мешок добра в этот замечательный день! Желаю пребывать в отличном настроении, получать и дарить позитивные эмоции и наслаждаться волшебным праздником!

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С Днём Святого Николая! Желаю, чтобы добрый Николайчик подарил тебе счастье и радость, надежду и сладость. Пусть в этот светлый праздник жизнь станет ярче, веселей, чудесней и удивительней. Желаю здоровья, достатка и любви.

***

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

***

Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николая уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а дом был богат и благополучен! Добрых вам помыслов и дел!

Здесь предложены самые красивые поздравления в прозе на день Николая Чудотворца. Вы можете выбрать теплые и искренние пожелания для своей семьи и друзей.

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Поздравляю тебя с Днём Святого Николая! Желаю тебе богатства и довольства, безмятежных дней, доброты, ясности вокруг, умиротворения в семье, крепких отношений с близкими, светлого здоровья и солнечной любви.

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Всем сердцем поздравляю тебя с Днем святого Николая! Пусть любая мечта как по волшебству сбывается и Николая Чудотворец дарует желаемое! Желаю обрести счастье, умиротворение и спокойствие на душе, а молитвы укрепят вашу веру в лучшее!

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Поздравляю с Днём Святого Николая. Пусть сегодня в твоей жизни начнётся новая история, в которой будет радость и удача, улыбки и песни, родные и друзья, сладкие моменты любви и счастливые мгновения в кругу семьи.

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Пускай Святой Николай подарит тебе только добро, радость и принесет уют в твой светлый дом! Я желаю тебе поверить в волшебство и познать настоящее чудо в этот праздничный день! Улыбнись, ведь так важно наполнять свою душу счастьем и положительными эмоциями!

***

В День Святого Николая от чистого сердца желаю радости и добрых улыбок близких, светлой надежды души и верной удачи, сказочных чудес и волшебных моментов, несомненного счастья на пути и искренней любви.

***

Поздравляю с Днём Святого Николая и от души желаю ощутить радость и праздник в душе, вспомнить добрые моменты и традиции, собраться в дружной и тёплой компании, порадовать близких приятными подарками и искренними улыбками.

***

С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

***

В День Святого Николая пожелать хочу здоровья крепкого, как 40-градусный мороз, любви чистой, как снежинка за окном, семейного благополучия и теплоты родных сердец. Пусть в этот праздник семья дружно соберётся, пусть в доме всегда праздник остаётся.

***

Поздравляю с Днём Святого Николая и желаю в этот праздник подарить своим близким сказку и настоящее чудо, найти от Николая добрый подарок и поверить в волшебство, провести успешно и красиво этот день, наполнить вечер семейным счастьем и уютом.

***

Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая!

Источник: omolitvah.ru

19 декабря 2020 поздравления проза с Днем Николая Чудотворца
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Поздравляем со светлым праздником святого Николая!

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