Лучшие молитвы Николаю Чудотворцу 19 декабря: На замужество, работу, деньги и удачу

Даже спустя много веков после его смерти происходят чудесные исцеления от его мощей, которые имеют огромное значение для всего христианского мира.

Из всех почитаемых на Руси святых Николай Чудотворец является самым любимым и самым народным, недаром его считали крестьянским святым и «мужицким заступником»

Из всех почитаемых на Руси святых Николай Чудотворец является самым любимым и самым народным, недаром его считали крестьянским святым и «мужицким заступником». До нашего времени дошло множество свидетельств его праведной жизни и самоотверженной помощи людям, оказавшимся в тяжелой, подчас безвыходной ситуации.

Из истории жизни Николая Чудотворца

Уже при жизни Николай Угодник был наделен даром творить чудеса. В видениях ему являлся Сам Иисус Христос, наделивший его этим чудесным даром, которым он исцелял сотни людей, а некоторых буквально вырывал из рук смерти. Предание гласит, что однажды во время плавания по морю один моряк сорвался с мачты и разбился так сильно, что его посчитали умершим, однако молитва Николая Чудотворца вернула его к жизни.

Николай творил добрые дела, которые казались людям чудом, но никогда не то что не требовал благодарности, а даже запрещал рассказывать об этом

Так произошло с разорившимся богачом и тремя его дочерями: денег на приданое у девушек не было, и отец уже думал, что им придется стать блудницами, чтобы не умереть с голода.

Тогда Николай тайно подбросил им в дом мешочек с золотыми монетами, которых как раз хватило на приданое старшей дочери. Через некоторое время последовал еще один мешочек – для средней, а когда пришел черед младшей, отец решил подсмотреть, кто же этот таинственный благодетель, и, увидев Николая, кинулся ему в ноги. Николай же категорически запретил ему рассказывать о своих благодеяниях. Тем не менее, эта история получила известность. Считается, что от нее пошла традиция дарить детям на Рождество подарки.

Николай - Чудотворец

Святитель Николай часто выступал защитником оклеветанных и невинно осужденных, даже когда они не обращались к нему с просьбой о заступничестве, настолько велико было его стремление к справедливости. И сегодня множество людей во всем мире возносят молитвы Николаю Чудотворцу о помощи, и они не остаются без ответа.

За его долгую жизнь кто только не получил помощи от Николая Угодника: простые крестьяне и военачальники, моряки и купцы, вдовы и сироты; а скольких больных он исцелил, и сосчитать нельзя. Даже спустя много веков после его смерти происходят чудесные исцеления от его мощей, которые имеют огромное значение для всего христианского мира.

Дни памяти:

22 мая — перенесение мощей из Мир Ликийских (территория современной Турции) в Бари (Италия);



11 августа – рождество Николая Чудотворца;19 декабря — день кончины святого.

Как читать молитву святому Николаю Чудотворцу

Люди, далекие от христианства, не слишком верят, что молитва помогает, однако стоит им оказаться в сложной ситуации, считают, что достаточно прочитать текст молитвы, и будет им всё, как «по щучьему велению, по моему хотению». Но так не бывает. Молитва способна обеспечить очень сильную защиту, только если она исходит от чистого сердца и с искренней верой, а сам произносящий ее человек не запятнан дурными помыслами и грешными делами. Вознося молитву Николаю Чудотворцу, нужно стремиться не только к исполнению своей просьбы, но и к изменению себя самого – очищению своей души, укреплению ее в вере, тогда и жизнь изменится коренным образом.

Молитва требует соблюдения определенного порядка, желательно ежедневного прочтения

Приобретите икону Николая Чудотворца, лампадку или свечи в церковной лавке, чтобы они были уже освященными. Молятся обычно по утрам и перед сном, в одиночестве, чтобы ничто не отвлекало. Во время молитвы перед иконой должна гореть лампадка или свеча. Не забудьте, что молитва должна содержать не только просьбы, но и прославление святого, благодарность ему.

Когда и какие молитвы читать св. Николаю Чудотворцу

Кажется, что его заступничество простирается на все сферы жизни, недаром молитву святому Николаю Угоднику возносят люди в храмах и перед домашними иконами ежедневно.

Сильная молитва св. Николаю Чудотворцу

Многие люди постоянно сталкиваются с серьезными проблемами во всем и готовы уже опустить руки, думая, что такова их судьба. Однако есть множество свидетельств, когда сильная молитва Николаю Угоднику изменила их жизнь к лучшему, помогла преодолеть тяготы и направила жизнь по новому руслу.

О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаяй. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизрядный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею, вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по Преблагословенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

Серьезная болезнь – одно из главных несчастий, которое может постигнуть каждого из нас и наших близких. Молитва св. Николаю исцелит не только тело, но и душу, вселит в нее надежду, облегчит муки и поможет выздороветь.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Молитва Николаю Чудотворцу о детях и внуках

Родители счастливы, когда счастливы их дети и внуки. Именно об этом они молятся Николаю Чудотворцу, который очень любил детей и всегда им помогал.

Возбранный Чудотворец, угодник Христов, Отче Николай! Ты миру источаешь, свершая нескончаемых чудес море. Поддерживаешь духа крепость у грешников, исцеляешь недужных и обуянных диаволом! Молю тебя, отец Святой! Помози грешному Господа сыну (имя). Испроси для него сил и крепости, чтобы стойко выдержал испытание, легшее бременем на тело его. Воспари добротою своею над телом его бренным. Дабы дух противостоял напастям и козням диавольским, соблазнам недостойным. Чтобы молил вместе с теми, кого Господь принял на небесах, о вечной славе Его! Аминь!

Молитва Николаю Угоднику о замужестве

Для женщины личное счастье неразрывно связано с семьей и детьми. Молитесь Николаю Угоднику о замужестве, только никому об этом не рассказывайте, чтобы не ослабить силу молитвы. Молиться могут и родители за свою дочь.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь.

Молитва родителей о замужестве дочери

Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах и об успешной торговле

Семья – это лишь одна сторона жизни современного человека. Чтобы ее достойно обеспечить, молитесь Николаю Угоднику о помощи в делах.

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о получении достойной работы

А чтобы достойно обеспечивать семью, нужна достойная, хорошо оплачиваемая работа, найти которую поможет молитва.

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь.

На удачу и везение

Чтобы удача и везение сопутствовали по жизни, надо с верой и искренне читать следующие молитвенные слова:

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва о помощи в деньгах Николаю Чудотворцу

Кто из нас не оказывался в трудном финансовом положении? Решить проблему поможет молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Николаю на благополучие и защиту

Молитва Святителю Николаю на благополучие и защиту укрепляет веру и душевные силы, вселяет надежду.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для находящихся в заключении или под следствием о благополучном исходе суда

Святителя Николая не зря прозвали Заступником – он всегда помогал оклеветанным и невинно осужденным. Тем, кто находится в заключении или под следствием, эта молитва поможет укрепить дух.

О, великий чудотворче и угодниче Христов, святителю отче Николае! Ты, скорый помощник еси и благостынный заступник всем призывающим тя, паче же сущим в смертных бедах. Таковыя чудеса милосердия ты являл еси во дни жития твоего. Егда же, по смерти твоей, предстал еси Престолу Божию, по сем никтоже может исчислити милостей твоих, аще бы и многи языки имел. Ты сохраняеши плавающия по водам; ты многия утопающия спасл еси.

Ты храниши в пути, ихже застигоша ветры, великий снег, лютый мраз, множайший дождь. Ты соблюдаеши домы и имения от запаления злонамеренных человек и всеконечнаго сожжения. Ты защищаеши сущия в пути от нападения злодеев.

Ты пособствуеши нищим и убогим, избавляяй их от крайняго уныния и грехопадения, нищеты ради. Ты заступаеши невинныя от оклеветаний и неправеднаго осуждения. Ты спасл еси от самыя смерти триех мужей, в темнице седящих, имже определено бе посечение мечем.

Тако, тебе даровася от Бога великая благодать молитися за человеки и спасати сущия в беде! Еще же ты прославился еси твоею помощию людем между неверными агаряны. Мне ли токмо, злосчастному и бедствующему, не поможеши, аще и сам аз сей жребий уготовах себе?

Заступи убо и мене от уныния и отчаяния, зле обстоящих мя. О, великий угодниче Николае! Ты сам претерпел еси заключение в темнице за святую веру и, яко ревностный пастырь Христов, сам познал еси, сколь тяжко лишение свободы и во узах пребывание.

Коль многим, молящимся тебе во узах, ты помогл еси! Облегчи и мне, сидящему в темнице, сие злоключение. Даруй ми скоро видети конец темничнаго моего пребывания и получити свободу, — не ради продолжения грехов моих, но ради исправления моея жизни!

Помолися усердно и о сем, еже избавитися ми вечныя темницы, да твоею помощию спасаемь, прославляю Бога, дивнаго во святых Своих, аминь.

Молитва о помощи в дороге, перед путешествием

О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков.

Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу

Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь.

Тропарь и кондак святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу

Тропарь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Тропарь на перенесение мощей, глас 4

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́, светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:// спаса́й нас я́ко предста́тель наш вели́кий, Нико́лае.

Перевод: Настал день светлого торжества, город Бари радуется, и с ним вся вселенная ликует в псалмопениях и песнопениях духовных, ибо сегодня священное торжество в честь перенесения почитаемых и подающих многие исцеления мощей святителя и чудотворца Николая, воссиявшего как незакатное солнце яркими лучами, разгоняющими тьму искушений и бед от взывающих с верой: «Спасай нас как заступник наш великий, Николай».

Ин тропарь на перенесение мощей, глас 4

Оте́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Отечество свое, Миры Ликийские, не оставив духовно, в мирный город Бари дивно перенесся телом, архиерей Николай. И там множество людей пришествием своим обрадовал и больных исцелил. Потому молим тебя, святитель Николай, моли Христа Бога, да спасет души наши.

Тропарь на рождество, глас 4

Чу́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Чудесное и прославляемое твое рождение, святитель Николай, сегодня светло празднует Православная Церковь, ибо тем, что ты стоял на ногах (никем не поддерживаемый, во время Крещения в купели), показал тебя Господь и провозгласил быть светилом и учителем для мирян, обогащающим весь мир и просвещающим чудесами. Потому взываем к тебе: «Моли Христа Бога о спасении наших душ».

Кондак, глас 3

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Кондак на перенесение мощей, глас 3

Взы́де я́ко звезда́ от вост́ока до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,// преди́вный и ми́лостивый.

Перевод: Взошли (и просияли) как звезда от востока до запада твои мощи, святитель Николай, море же освятилось твоим путешествием, и город Бари принимает твою благодать, ибо для нас явился ты — чудотворец необыкновенный, удивительный и милостивый.

Кондак на рождество, глас 2

В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем тя,// я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах родившись, святитель Николай, от благородных корней ты вырос как плодовитая ветвь, ибо наполнен был Божественных даров, как солнце сиянием весь мир ты просветил чудесами. Потому прославляем тебя, как ученика и служителя Таинств Божией благодати.

Источник: omolitvah.ru