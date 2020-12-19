Сильная молитва Николаю Чудотворцу о здравии в день памяти 19 декабря 2020 года

Святителя Николая Чудотворца можно по праву назвать самым народным и самым любимым святым, Божьим Угодником

Святителя Николая Чудотворца можно по праву назвать самым народным и самым любимым святым, Божьим Угодником. Его долгая и праведная жизнь была целиком посвящена служению Господу и людям. Получив по смерти родителей богатое наследство, глубоко верующий юноша раздал его неимущим и страждущим.

Благодаря верности Христову учению и самоотверженной жизни Спаситель наделил Николая даром чудотворения, который он многократно использовал для помощи ближним. По его молитве укрощалась морская стихия, покидали поля насекомые, грозившие голодом земледельцам, но особую славу принесли ему чудесные исцеления по его молитве. Более того, исцеления продолжали происходить даже после смерти святителя, у его мощей; немало таких случаев произошло и в современной истории.

Вот и сегодня люди молятся Николаю Чудотворцу, поверяя ему свои беды и прося помощи в самых разных жизненных обстоятельствах, в том числе и в случае болезни.

Считается, что молитва Николаю Чудотворцу о помощи в болезни ускоряет выздоровление. Чаще всего мы молимся о здоровье близких, но молиться нужно и о здоровье себе, чтобы служить им поддержкой и не стать никому в тягость. Многие молитвы читаются на церковнославянском, но молитву о здравии Николаю Угоднику можно читать на русском языке.

Молитва о здравии Николаю Чудотворцу

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Как молиться святому

Можно молиться в церкви, поставив свою свечу перед иконой, а можно завести небольшой иконостас дома, чтобы возносить молитву утром и вечером, перед сном. В домашнем иконостасе непременно должны быть иконы Иисуса Христа и Богоматери, остальных святых вы выбираете на свое усмотрение, но среди них обязательно должен быть Николай Чудотворец: значение этого «универсального» святого настолько велико, что он простирает свою помощь практически на все сферы жизни.

Устроить в доме иконостас очень просто: иконы можно поставить на полочку, прибитую к стене, либо на столик или тумбочку. Там же ставят сосуд со святой водой. Иконы, свечи и лампадку нужно приобретать только в церковной лавке – это гарантия, что они освящены. Если у вас есть какая-то икона, которой вы дорожите, обязательно освятите ее в церкви.

Главное, чтобы поблизости не было никаких светских предметов: картин, плакатов, предметов декора, телевизора, компьютера и пр.

Перед иконами во время молитвы зажигают свечи или лампадку (позаботьтесь о пожаробезопасности!)

Молиться нужно в одиночестве. Вначале читают «Отче наш», а затем уже свою молитву. Обратите внимание: в каждой молитве звучит покаяние в своих грехах и прославление святого, к которому мы обращаемся за защитой и помощью. Самая сильная молитва от болезней Николаю Чудотворцу – та, что идет от чистого сердца и исполнена веры в то, что она помогает, особенно если это молитва на здоровье или излечение ребенка.

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребенка

О, пресвятой Божий Угодник – Святой Николай Чудотворец! Даруй милость на выздоровление моего любимого чада. Прошу, прости мне греховную скорбь и не гневайся на меня за невежество. Аминь.

Больше всего на свете нам дороги наши дети, а после них – родители. Ежедневно молитесь и об их здравии, особенно о здравии болящего родителя.

Молитва о здравии родителей святому Николаю Чудотворцу

Святой Чудотворец Николай, с искренней мольбой обращаюсь к тебе. Прошу тебя защитить моих родителей от болезней, от немощи и слабости. Помоги им идти по пути праведному и даруй им надежду на Царствие Небесное. Не позволь поддаться греховным искушениям. Заступись за них перед Господом нашим. Да будет воля твоя. Аминь.

Нередко приходится молиться об исцелении близкого человека: жены или мужа, о больном родственнике.

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении мужа и близких людей

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ! Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Нередко человек сам навлекает на себя страшную болезнь – пьянство. На избавление от этого порочного недуга тоже есть молитва.

Молитва Николаю Угоднику об избавлении от пьянства

От пьянства мужа

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Великодушно смилуйся и избавь мужа (родного мне человека) моего от бесовского пьянства. Супротив его воле, нашли омерзение и опустоши его тягу к пьяному возлиянию. Не пригубит, не проглотит и не нальет он питие вредное без содрогания. А пригубит и изольет во чрево святой воды достояние. Да будет воля твоя. Аминь.

От алкоголизма сына

Святой Чудотворец, Николай Угодник!Обращаюсь к тебе с материнской просьбой. Ты всегда помогаешь, тем, кто тебя просит о содействии в делах жизненных. Так услышь и мою просьбу. Прошу тебя смиловаться надо мной и послать избавление моему сыну от пьянства горького, губящего его душу и тело. Прошу тебя, Чудотворец Николай, наслать на него омерзение в водке и к любым другим спиртным напиткам. Избавь сына моего от внутренней тяги пагубной и вредящей здоровью, пусть противным и невкусным станет для него все хмельное. Сделай так, Святой Николай, чтобы мой сын больше никогда не смог пригубить спиртное без чувства мерзости в душе и отвращения сильного. Сделай так, Угодниче Божий, чудесами своими прославившийся при жизни, чтобы мой сын не смог спиртное пить ни днем, ни ночью, ни в гостях, ни дома, ни в будний день, ни в праздник. Пусть Твое слово сильное навсегда остановит сына моего от пагубной хмельной страсти. Как никто и никогда из Святых водку не пил, так пусть и сын мой, Раб Божий (имя сына) никогда ее пить не будет и навсегда о ней забудет. Аминь.

Источник: omolitvah.ru