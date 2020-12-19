Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе и деньгах 19 декабря: Как правильно молиться святому?

Он всегда помогает людям с чистыми помыслами и искренней верой, честным, трудолюбивым, для которых работа имеет значение не только как способ содержания семьи, но и чтобы не жить в праздности, бесцельно расточая свои способности и умения.

Если все ваши усилия в поиске работы не увенчались успехом, помогает православная молитва, чтобы устроиться на работу

Работа – неотъемлемая часть нашей жизни. Она дает не только средства к существованию, но и возможность реализации того творческого потенциала, который заложен в каждом человеке. Не так просто найти хорошую работу, которая, с одной стороны, обеспечивала бы материальную независимость, а с другой – возможность самореализации.

Порой поиск работы продолжается длительное время, так как препятствий на этом пути очень много: молодым сложно найти хорошую работу из-за отсутствия опыта, пожилым – из-за возраста; зачастую человек хочет, чтобы взяли на хорошую работу, но его не устраивает зарплата. Если все ваши усилия в таком поиске не увенчались успехом, помогает православная молитва, чтобы устроиться на работу.

Молитва Николаю Чудотворцу о даровании работы

Возносят молитву на поиск хорошей работы Николаю Чудотворцу, который является нашим заступником и ходатаем перед Господом. История его жизни свидетельствует, что святитель Николай был настоящим тружеником на ниве служения Господу и его чадам, то есть всем людям.

Он всегда помогает людям с чистыми помыслами и искренней верой, честным, трудолюбивым, для которых работа имеет значение не только как способ содержания семьи, но и чтобы не жить в праздности, бесцельно расточая свои способности и умения.

Как читать молитву о помощи в работе

Прежде чем привести молитвы о работе святому Николаю Угоднику, несколько важных замечаний:

Не стоит никому рассказывать об этих молитвах, иначе они могут утратить силу.

Можно читать молитву о работе Николаю Угоднику не только за себя, но и за близких.

Молиться святому можно и в церкви, и дома, но прежде чем впервые обращаться к св. Николаю, обязательно поставить три свечки и помолиться перед его иконой в церкви.

Молиться в церкви нужно по определенным дням: для мужчин это понедельник, вторник и четверг, для женщин — среда, пятница и суббота. Самый лучший день для молитвы – 19 декабря, день памяти святителя Николая, он обязательно услышит вашу просьбу.



В день, когда вы будете молиться в церкви, соблюдайте следующие условия: не подавайте милостыню нищим, не делайте крупных покупок, не тратьте много денег и не давайте их в долг. В магазине используйте для оплаты бумажные купюры с таким расчетом, чтобы обязательно давали сдачу.Чтобы молиться дома, купите в церковной лавке икону Николая Чудотворца и свечи или лампадку, это продается уже освященным.Перед каждым молитвенным обращением положено читать «Отче наш», а потом уже молитву с просьбой, при этом четко формулируя, какую именно работу вы хотели бы получить, и мысленно представляя ее. Свои пожелания можно добавить в текст молитвы, но, разумеется, не в ультимативной форме («дай мне…»), а в виде просьбы («прошу тебя о работе…» — и дальше ее характеристика).

Сильная молитва о работе Николаю Чудотворцу

Прежде чем читать эту сильную молитву в церкви, зажгите перед образом святого три свечи, прочитайте «Отче наш», принесите покаяние, попросите о прощении и причаститесь. Читать молитву нужно шепотом:

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче. Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Когда первые три свечи сгорят, поставьте еще три и прочитайте короткую молитву «О помощи»:

Прошу тебя, Николай Угодник, помочь мне в усердных делах и избавить от неудачи в работе. Да будет так. Аминь.

После этого, не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая, идите домой. В полночь нужно помолиться дома, в полном одиночестве: перед иконой Николая Чудотворца зажечь свечи, стать на колени, отвесить земной поклон и настроиться на позитив, изгнав из своей души безнадежность и неверие. Придя в соответствующее молитвенное состояние, прочитать семь раз «Отче наш» и столько же раз молитву Николаю Чудотворцу «О помощи»:

Обращаюсь к тебе, святой Николай Угодник. Ты славишься чудесами и благодатной помощью в сложных делах. Не откажи мне в милости и помоги справиться с тяжелыми задачами, непосильной ношей рухнувшими на мои усталые плечи. Хочу, чтобы дело спорилось, не рушилось, а строилось, чтоб на пути не встретились враги и злопыхатели. Ты попроси у Господа заступничества верного, отринь с меня все промахи и трудности проблемные. Да будет так. Аминь

Молитва Николаю Угоднику о помощи в работе

Нередко возникают проблемы и у тех, кто уже имеет работу. Это могут быть конфликты с начальством и с коллегами, для которых вы являетесь конкурентом в продвижении по карьерной лестнице.

В этом случае стоит читать молитву Николаю Угоднику о помощи в работе:

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель! Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной.Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь.

Молитва может быть и совсем короткой, своими словами, например:

Святый Николаю Угодниче! Моли бога о мне. Прошу тебя — пошли мне нескончаемый поток щедрых и благодарных клиентов в мой бизнес. Славлю Отца и Сына и Святого Духа и твое милостивное предстательство. Аминь.

И, наконец, молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе и деньгах, чтобы все получалось в делах:

Светлый и милостивый наставнике Божий, заступнике небесный св. Николай – при своей земной жизни ты творил великие дела, сердешные да великодушные поступки во славу Господа, хорошо известные каждому верующему.

Посмотри ты, великий Николай Чудотворец, на дела мои и старания земные, совершаемые мною во прославление Христа Сына и Свят Духа, Царя Небесного – отметь ты мою веру искреннею во служение вере православной.

За мою да покорность и готовность принять на плечи свои любое испытание, ниспосланное мне свыше Господом нашим – отведи ты силою своею любое невезение и огради от меня зло великое, подари мне удачу крепкую в делах да начинаниях моих торговых, даруй мне, святой угодник Николай, мудрость истинную.

Прошу я тебя, Николай Чудотворец, помолись ты за меня, раба Божьего (имя) перед престолом Господа нашего, Всесильным и Всемогущим. Прошу – даруй мне защиту от каждого недруга и врага, недоброжелателя тайного и явного, да пусть воздастся мне да по трудам моим и усердным стараниям. Прошу тя, Николай Чудотворец, да укрепи мя и защити, защити ты своим светлым словом и бесконечной мудростью. Аминь.

Источник: omolitvah.ru