Икона Николая Чудотворца: Описание, значение и в чем помогает

Как гласит предание, за благочестие и самоотверженную жизнь Господь еще при жизни наградил Николая даром творить чудеса, многие из которых изображены на иконе Николая Чудотворца с клеймами.

В народе его называют Николай Чудотворец и Никола Угодник; именно он за свои деяния стал прототипом сказочного Санта-Клауса

Святитель Николай Мирликийский (ок. 270 г. – ок. 345 г.) почитается всеми христианскими конфессиями. В народе его называют Николай Чудотворец и Никола Угодник; именно он за свои деяния стал прототипом сказочного Санта-Клауса, а икона Святого Николая Угодника непременно есть в каждом православном храме. На Руси он стал самым народным и самым почитаемым святым, недаром икона святителя Николая Чудотворца занимает второе место в храмах по количеству после Богоматери.

Житие Николая Чудотворца

История жизни святителя Николая полна чудес. С самого детства он был искренне религиозным, истово молился и посвящал все время изучению Священного Писания. Когда его родители умерли, все свое немалое наследство Николай раздал нуждающимся, но всегда делал это втайне. Он рано начал служение в церкви, распространяя Истинную Веру еще в те времена, когда она преследовалась римскими императорами, боролся против язычества и арианской ереси. Он стал епископом города Миры в Ликии (на территории современной Турции), поэтому иногда встречается икона «Николай Мирликийский Чудотворец».

Как гласит предание, за благочестие и самоотверженную жизнь Господь еще при жизни наградил Николая даром творить чудеса, многие из которых изображены на иконе Николая Чудотворца с клеймами.

Так, он молитвой воскресил моряка, который разбился, сорвавшись с мачты; в другой раз усмирил шторм, грозивший кораблю гибелью.

Но не меньшее значение имеют и добрые дела, свершенные святителем Николаем, которые многие почитали за чудо. Широко известна история о том, как он помог трем бедным сестрам с приданым, незаметно подбрасывая им по очереди мешочки с золотом. Когда две старшие благополучно вышли замуж, и оставалась на очереди третья сестра, их отец решил узнать, кто стал благодетелем семьи, и, спрятавшись, увидел святителя Николая. Он бросился ему в ноги с благодарностью, но Николай строго-настрого запретил ему рассказывать о своем благодеянии.

За свою жизнь святитель Николай спас множество оклеветанных и невинно осужденных, выступал умиротворителем враждующих и поборником справедливости для всех независимо от звания и богатства.

Описание иконы

Сложился определенный иконографический канон, о котором мы можем судить на основании старых икон Николая Чудотворца. Согласно византийскому преданию, самая старинная икона Николая Чудотворца была создана по описанию людей, видевших святителя своими глазами, поэтому портретный образ Николая Чудотворца в иконах всегда примерно одинаков: это седовласый и седобородый старец с высоким лбом и мудрыми глазами, на лике которого лежит отпечаток духовной святости и твердости в вере.

В житие его лик назван «ангельским» и сказано, что всякий видевший его укреплялся духом и обретал утешение в своих скорбях.

Существующий канон написания иконы Николая Чудотворца сохраняет эту традицию – от его лика действительно исходит аура святости и благодати. Один лишь взгляд на святителя при его жизни или на икону св. Николая Чудотворца вносил и вносит в душу умиротворение и уверенность в его заступничестве за каждого искренне молящегося.

Чаще всего изображение Николая Чудотворца на иконах поясное или в полный рост; он всегда в епископском облачении, на некоторых иконах в епископской митре, но неизменно со Священным Писанием в левой руке и поднятой в благословении правой рукой. Иногда на иконе в полный рост Николай Чудотворец изображается с воздетыми в молитве руками, как на иконах Богоматери Оранта.

В настоящее время считается, что самые старые иконы Николая Чудотворца на Руси – это новгородская, датируемая 14 веком, а также икона из Коломны, которая хранится в Третьяковской галерее. Иконописный образ святителя настолько узнаваем, что даже надпись на иконе Николая Чудотворца с его именем не обязательно, чтобы понять, кто изображен на иконе.

Значение иконы Николая Чудотворца

В каждом русском доме, от крестьянской избы до боярских хором, рядом с иконами Спасителя и Матери Божьей была икона св. Николая. На Руси он стал «своим» святым – Николой Угодником, которому молились об урожае, о защите от всяческих напастей – засухи, мора, чумы, неправедного навета, об исцелении от хворей и др. Считалось, что все, что просят у иконы Николая Чудотворца, будет даровано при искренней вере в молитву. В этом и заключается значение иконы Николая Чудотворца – народного заступника и защитника. Она есть и в каждой маленькой сельской церкви, и в самых больших храмах, и везде молитва перед иконой святого Николая возносится не менее часто, чем перед ликами Иисуса и Девы Марии.

В чем помогает икона Николая Чудотворца

Святитель является защитником всех, кто путешествует по суше и по морю; он покровительствует воинам, мореплавателям, земледельцам и детям; его считают своим покровителем торговцы, банкиры, студенты, парфюмеры, а также все оклеветанные и невинно осужденные.

Считается, что сильная икона Николая Чудотворца – не обязательно старинная, Никола Заступник защитит каждого по вере его. Многочисленные чудеса, явленные иконой и молитвой Николай Чудотворцу, исцеляют не только от болезней, но и от неправедного навета, примиряли враждующих. Святитель помогает обрести семейное благополучие и счастье материнства, вырастить здорового ребенка, найти выход из, казалось бы, безвыходного положения.

Празднование 19 декабря (Никола зимний); 22 мая (Никола вешний); 11 августа.

Молитвы перед иконой

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru