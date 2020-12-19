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Детальный гороскоп на воскресенье 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

19:20 19.12.2020 Фото: pixabay.com
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День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку у стрельцов.

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Гороскоп на 20 декабря 2020 года

Гороскоп на 20 декабря 2020 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Крайне неблагоприятный день. Ни в коем случае не участвуйте в делах, связанных с риском или азартом, не полагайтесь на случайную удачу — успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь или совет со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Активные действия в сфере профессиональной деятельности повлекут за собой финансовые потери или падение авторитета. Противопоказаны поспешность, категоричность, ссоры с близкими людьми. Вероятно множество взрывоопасных ситуаций. Сны следует истолковывать наоборот.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День обманов, иллюзий, искушений плоти. Будьте осторожны. Хотя у Водолеев нет прямых врагов, вероятно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. В общении с коллегами и старшими родственниками соблюдайте сдержанность. Держитесь подальше от слишком активных и деятельных людей. Водоворот жизни может захватить вас и подчинить чужому влиянию.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День может быть отмечен неудовлетворенностью собой и другими. Чтобы не быть повергнутыми в пессимизм, Рыбам необходимо настроиться на философское понимание событий и явлений. Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. Посвятите вторую половину дня профилактическим мероприятиям против простудных заболеваний.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Некоторая монотонность и кажущееся однообразие жизни могут заставить мужчин искать новые знакомства или впечатления. Умерьте свое желание, не торопитесь - новые контакты создадут в будущем множество проблем. Не исключены интересные деловые предложения. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку Вашим близким необходимо внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие о денежных поступлениях, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Возможно, что сегодня повысится ваша тяга к знаниям, захочется знакомств и впечатлений. Но не торопитесь, подождите немного — для новых контактов еще не пришло время. На работе не исключены интересные предложения со стороны руководства. Звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. День благоприятен для общения, решения бытовых проблем.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и вам это понравится. Материальное положение вам покажется стабильным, трудовая деятельность обещает вам хорошую прибыль. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Ваши домашние полны заботы и проявят по отношению к вам повышенный интерес.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Неблагоприятный день. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Ваше отношение к близким будет отличаться неоправданной резкостью. Держите себя в руках, не допуская срывов. Велика вероятность заболеваний и несчастных случаев.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, молитв. Рекомендуется чтение духовной литературы, оказание помощи нуждающимся. Вашего внимания потребуют родственники - возможно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку. Вероятно неприятное известие, которое заставит вас броситься навстречу неизвестным опасностям или встать на защиту собственных интересов. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку или нежелание прийти к согласию, поступившись внутренней свободой, могут иметь длительные неприятные последствия. Это приведет к разладу с самим собой и к серьезным конфликтам в семье.

Источник: supercook.ru

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