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Как вырастет цена на метро в 2021 году в Москве

22:00 19.12.2020 Фото: Википедия
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Официальной информации о тарифах на метрополитен российской столицы в 2021 году пока нет. Следовательно, 1 января стоимость будет текущая.

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Стоимость проезда в метро в Москве в последний раз повышали в феврале уходящего 2020-го

Проезд в общественном транспорте в российской столице подорожает со следующего года приблизительно на уровень инфляции. Однако, по некоторым билетам цены могут и не измениться. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В ближайшие дни актуальный для москвичей вопрос о стоимости проезда рассмотрят в правительстве российской столицы, сообщил Ликсутов представителям СМИ.

«Думаю, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет. Но это проект», — констатировал заммэра в ответ на соответствующий вопрос.

Какой будет стоимость проезда в метро в Москве в 2021 году?

Стоимость проезда в метро в Москве в последний раз повышали в феврале уходящего 2020-го. Цены на разовый проезд тогда составили:

  • при оплате банковской картой – 44 руб.;
  • для владельцев карт «Тройка» — 40 руб.;
  • для обладателей тарифа «90 минут» — 62 руб.

Изменения затронули в начале этого года и популярный тариф «Единый». Стоимость жетона составила 57 руб. За 60 поездок в московском метро нужно отдать 1 970 руб., а за 70 – 2 900 руб.

Официальной информации о тарифах на метрополитен российской столицы в 2021 году пока нет. Следовательно, 1 января стоимость будет текущая. Между тем, очередное повышение не исключено. Эксперты полагают, что цена разового жетона на проезд в «подземке» вырастет на два-три рубля.

На стоимость проезда влияет пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса неизбежно повлияет на стоимость проезда в Москве. Такого мнения придерживается руководитель Объединения автопассажирских перевозчиков Вячеслав Панькин.

«Это ожидаемо, транспортная отрасль во всем мире сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, когда пассажиропоток значительно сократился, — подчеркнул эксперт. – В Москве нам также стоит ожидать роста тарифов на проезд».

Изменение тарифов – естественный процесс

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александра Крутова, в крупных российских городах стоимость проезда вырастет в наступающем году в пределах диапазона от пяти до 14-ти процентов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что индексация тарифов на проезд является необходимой для эффективного развития транспортной системы Москвы. Внедрение динамического ценообразования на ряде маршрутов в зависимости от загруженности линий и уменьшения билетной выручки в период карантина представитель МТПП назвал одной из важнейших мер.

«Изменение тарифов — к сожалению, естественный процесс, не отделимый от темпов инфляции и роста сопутствующих издержек на топливо, электроэнергию и запчасти. В Москве продолжает активно строиться метрополитен, открываются новые станции Московских центральных диаметров, на маршруты выходят современные электробусы и трамваи, обновляется парк поездов метро. Кроме этого, появляются новые статьи расходов за счет необходимости соблюдения мер по противодействию пандемии COVID-19 — дезинфекция салонов, обеспечение СИЗ сотрудников», — резюмировал Александр Крутов.

Источник: Пронедра

метро повышение тарифа тариф на проезд
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