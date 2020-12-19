При каком условии ваши дети будут очень умными: совет гения Эйнштейна

«Хотите, чтобы дети были очень умными, читайте им много сказок», — говорил физик.

Альберт Эйнштейн запомнился миру теорией относительности и необычной внешностью.

Альберт Эйнштейн запомнился миру теорией относительности и необычной внешностью. Ученый также обладал экстравагантными привычками, отвечавшими, по мнению некоторых специалистов, за его высокий интеллект. Учитывая достижения Эйнштейна, стоит прислушаться к его советам, как сделать, чтобы дети были умнее.

На счету Эйнштейна более 450 работ различных тематик. Большинство его трудов посвящено физике. Но Эйнштейн также писал книги по философии, истории, публицистике. Он предсказал гравитационные волны и другие космические явления. Считается, что гении, вроде Эйнштейна, рождаются. Но на интеллект сильно влияет окружение. Эйнштейн предлагал простой способ, как сделать детей умнее. И речь идет не об обилии развивающих кружков.

Сделать детей умнее просто, считал Эйнштейн

Чтобы развивать интеллект малышей, родителям достаточно проводить с ними время. Точнее, читать сказки. Эйнштейн утверждал, что фантастически истории – залог хорошо работающего мозга.

«Хотите, чтобы дети были очень умными, читайте им много сказок», — говорил физик.

Эксперт не объяснял причин своего совета. Но психологи нашли потенциальный ответ. Сказки помогают развить:

воображение;

критическое мышление;

словарный запас;

эмоциональную стойкость.

Фантастические сюжеты учат основам нравственности, показывают, как справляться с трудностями.

Эйнштейн советовал простые вещи. Если сказок достаточно, чтобы дети были умнее, кажется, что мир должны заполнять интеллектуалы. Проблема в том, что многие родители перестали читать. Опрос, проведенный несколько лет назад в российских семьях, показал – большая часть респондентов может браться за детскую книжку реже 1-2 раз в месяц. Только 25% родителей заявили, что читают ребенку раз в 2-3 дня.

Интересные и необычные привычки физика

Неизвестно, читал ли Эйнштейн сказки своим детям – с родными отпрысками у него были сложные отношения. Больше информации можно найти о личных привычках физика. Эйнштейн любил:

ежедневные прогулки;

спать 10 часов;

курить трубку;

есть спагетти.

Некоторые привычки физика ученые связывают с его умственными способностями. Исследования показывали, что люди, у которых преобладает фаза быстрого сна, лучше решают нестандартные задачи. Эйнштейн с любовью подремать днем относится к этой категории. Регулярные прогулки также положительно влияют на мозг. Любовь к трубке и макаронным изделиям некоторые также связывают с умственными способностями Эйнштейна. Углеводы – один из основных источников для мозга. Но важно не переборщить с дозой. Более 50 г в день замедляют его работу. Некоторые исследования показывали связь между пристрастием к табачным изделиям и высоким уровнем интеллекта. Эйнштейн утверждал, что трубка помогает ему размышлять. Но многие проекты показывали противоположный результат.

Источник: Пронедра