19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

При каком условии ваши дети будут очень умными: совет гения Эйнштейна

20:00 19.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
0

«Хотите, чтобы дети были очень умными, читайте им много сказок», — говорил физик.

% name% title
Альберт Эйнштейн запомнился миру теорией относительности и необычной внешностью.

Альберт Эйнштейн запомнился миру теорией относительности и необычной внешностью. Ученый также обладал экстравагантными привычками, отвечавшими, по мнению некоторых специалистов, за его высокий интеллект. Учитывая достижения Эйнштейна, стоит прислушаться к его советам, как сделать, чтобы дети были умнее.

На счету Эйнштейна более 450 работ различных тематик. Большинство его трудов посвящено физике. Но Эйнштейн также писал книги по философии, истории, публицистике. Он предсказал гравитационные волны и другие космические явления. Считается, что гении, вроде Эйнштейна, рождаются. Но на интеллект сильно влияет окружение. Эйнштейн предлагал простой способ, как сделать детей умнее. И речь идет не об обилии развивающих кружков.

Сделать детей умнее просто, считал Эйнштейн

Чтобы развивать интеллект малышей, родителям достаточно проводить с ними время. Точнее, читать сказки. Эйнштейн утверждал, что фантастически истории – залог хорошо работающего мозга.

«Хотите, чтобы дети были очень умными, читайте им много сказок», — говорил физик.

Эксперт не объяснял причин своего совета. Но психологи нашли потенциальный ответ. Сказки помогают развить:

  • воображение;
  • критическое мышление;
  • словарный запас;
  • эмоциональную стойкость.

Фантастические сюжеты учат основам нравственности, показывают, как справляться с трудностями.

Эйнштейн советовал простые вещи. Если сказок достаточно, чтобы дети были умнее, кажется, что мир должны заполнять интеллектуалы. Проблема в том, что многие родители перестали читать. Опрос, проведенный несколько лет назад в российских семьях, показал – большая часть респондентов может браться за детскую книжку реже 1-2 раз в месяц. Только 25% родителей заявили, что читают ребенку раз в 2-3 дня.

Интересные и необычные привычки физика

Неизвестно, читал ли Эйнштейн сказки своим детям – с родными отпрысками у него были сложные отношения. Больше информации можно найти о личных привычках физика. Эйнштейн любил:

  • ежедневные прогулки;
  • спать 10 часов;
  • курить трубку;
  • есть спагетти.

Некоторые привычки физика ученые связывают с его умственными способностями. Исследования показывали, что люди, у которых преобладает фаза быстрого сна, лучше решают нестандартные задачи. Эйнштейн с любовью подремать днем относится к этой категории. Регулярные прогулки также положительно влияют на мозг. Любовь к трубке и макаронным изделиям некоторые также связывают с умственными способностями Эйнштейна. Углеводы – один из основных источников для мозга. Но важно не переборщить с дозой. Более 50 г в день замедляют его работу. Некоторые исследования показывали связь между пристрастием к табачным изделиям и высоким уровнем интеллекта. Эйнштейн утверждал, что трубка помогает ему размышлять. Но многие проекты показывали противоположный результат.

Источник: Пронедра

дети образование развитие Альберт Эйнштейн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие сказли любит ваш ребенок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Госдума запретила пенсионных агентов
21:00 19-12-2020
Госдума запретила пенсионных агентов
Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7 1
20:40 19-12-2020
Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7
Автобус 3 притормозил и проехал мимо пенсионера на ДК - откровенное хамство!
20:35 19-12-2020
Автобус 3 притормозил и проехал мимо пенсионера на ДК - откровенное хамство!
Для кого строят Восточный Обход Новосибирска?
20:32 19-12-2020
Для кого строят Восточный Обход Новосибирска?
Мария Шарапова выходит замуж за миллионера
20:30 19-12-2020
Мария Шарапова выходит замуж за миллионера
Спросить у Путина о заказчиках убийства Немцова предложил журналистам Песков
20:19 19-12-2020
Спросить у Путина о заказчиках убийства Немцова предложил журналистам Песков
Особенности получения выплаты в 5000 рублей на детей до 8 лет - все разъяснения ПФР
20:17 19-12-2020
Особенности получения выплаты в 5000 рублей на детей до 8 лет - все разъяснения ПФР
Два циклона несутся в Сибирь
20:14 19-12-2020
Два циклона несутся в Сибирь
Анонсировал запуск "Союза" с космодрома Восточный в феврале 2021 года - Рогозин
20:12 19-12-2020
Анонсировал запуск
Продлить выплаты всем детям до 18 лет и ввести зарплату для мам: предложение депутатов Госдумы в декабре 2020
20:08 19-12-2020
Продлить выплаты всем детям до 18 лет и ввести зарплату для мам: предложение депутатов Госдумы в декабре 2020