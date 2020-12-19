Как выбрать искусственную елку на Новый 2021 год?

Зеленая елка — это традиционный вариант, к которому мы привыкли с детства

Сегодня магазины предлагают огромное множество искусственных елок. Среди такого разнообразия легко растеряться. Рассказываем, как выбрать искусственную елку для дома, чтобы она радовала долгие годы.

У искусственных елок множество преимуществ. Во-первых, при покупке такого варианта вы спасаете живые деревья от вырубки. Во-вторых, искусственные иголки никогда не падают на пол, создавая в помещении беспорядок. Кроме этого вам не придется думать, где найти ведро с песком, чтобы устойчиво установить в него настоящую сосну или ель.

Как выбрать искусственную елку для дома: главные критерии

Размер. Елка не должна упираться в потолок, особенно, если он в помещении натяжной, поскольку можно легко повредить пленку. Если вы планируете ставить верхушку, то измерьте размер игрушки и соотнесите его с высотой помещения, чтобы понимать, какая высота елки является допустимой в вашем случае.

Тип иголок. Самые красивые — литые ветки, которые совершенно не отличить от настоящих. Наиболее бюджетными являются иголки из ПВХ-пленки. Усредненный вариант, который при этом смотрится достойно и реалистично, — иголки из лески.

Объем. Бывают классические пышные елки с А-образным силуэтом или компактные, похожие на кипарис по форме. В последние годы производители стали предлагать половинки и четвертинки елок, которые идеально прилегают к ровной стене или устанавливаются в угол, занимая минимум места.

Тип крепления веток. Удобнее, когда ветки крепятся к стволу специальными крючками, но более бюджетный вариант — на проволоке. Ветки просто прижимаются к стволу в период хранения и аккуратно расправляются в преддверии Нового Года.

Извечный выбор: зеленую или заснеженную

Чаще всего покупатели выбирают именно между этими двумя вариантами, хотя производители предлагают и множество других цветовых вариантов. Есть искусственные елки и серебристые, и розовые, и белые, и фиолетовые, и даже желтые — можно подобрать идеальный вариант на любой вкус и под любой интерьер.

Зеленая елка — это традиционный вариант, к которому мы привыкли с детства, поэтому многие отдают предпочтение именно таким искусственным рождественским деревьям, ведь по виду и оттенку они максимально приближены к настоящему дереву.

Добавит особое настроение — заснеженная елка. Наибольшей популярностью пользуются флоксированные ели, которые выглядят так, словно только что стояли в лесу во время сильной метели, а потом их занесли в помещение. Если такой вариант кажется вам слишком радикальным, то можно выбрать менее «морозный» дизайн. В таких елках искусственным снегом припорошены только концы веток и иголок, а середина остается вечнозеленой.

Алгоритм выбора искусственной елки в магазине

Обратите внимание на производителя — отдавайте предпочтение елкам от европейских компаний. Подберите желаемую высоту и объем. Определитесь с цветом и наличием заснеженности. Проверьте елки на устойчивость. Осмотрите иголки и выберите тот вариант, который нравится. Определитесь с типом крепления веток. Соотнесите стоимость оставшихся вариантов со своим бюджетом, чтобы сделать окончательный выбор.

Качественная искусственная елка — это экологичное решение, которое будет радовать вас долгие годы.

Источник: Пронедра