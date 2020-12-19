Госдума запретила пенсионных агентов

Кроме того, законопроектом предлагается проводить проверку подлинности доверенности в случае поступления в Пенсионный фонд РФ заявления застрахованного лица о смене НПФ через его представителя.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального закона №1021999-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального закона №1021999-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате".

Проектом федерального закона предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и от имени негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду РФ рассматривать без его личного присутствия заявление о переходе к новому страховщику по обязательному пенсионному страхованию.

Кроме того, законопроектом предлагается проводить проверку подлинности доверенности в случае поступления в Пенсионный фонд РФ заявления застрахованного лица о смене НПФ через его представителя.

Как отметил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при установлении в Федеральном законе "О негосударственных пенсионных фондах" нормы о праве застрахованного лица на досрочный переход к новому страховщику предполагалось, что реализовываться данное право застрахованными лицами будет в исключительных ситуациях, поскольку в этом случае теряется инвестиционный доход.

На практике досрочные переходы, влекущие для застрахованных лиц финансовые потери, стали основной формой смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию, доля таких заявлений по состоянию на 1 июля 2019 г. составила 98 процентов, - добавил Анатолий Аксаков.

Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе он назвал финансовую заинтересованность агентов, привлекаемых негосударственными пенсионными фондами.

«Предлагаемые нормы направлены на то, чтобы устранить риски фальсификации заявлений о досрочном переходе к другому страховщику и не дать недобросовестным посредникам вводить граждан в заблуждение», - заявил Анатолий Аксаков.

Источник: Госдума