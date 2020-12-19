Собрали на похороны погибшей в ДТП на Nissan Sunny Кристины Хамидовой в Бердске 100 000 рублей. Помощь еще нужна

Кристина Хамидова с ребенком

Общую сумму, которую удалось собрать нуждающимся в финансовой поддержке маленьким дочерям 2 и 3 лет погибшей в ДТП Кристине Хамидовой составляет 100 тысяч рублей. Дети все еще нуждаются в вашей помощи. Если вы желаете оказать материальную поддержку семье вот реквизиты карты родственницы Кристины Татьяны Хамидовой: 4276 4419 4070 6349. Родители девушки очень благодарны за помощь для малышек в такое тяжелое для них время.

Дочери Кристины ежедневно вспоминают и скучают по ней.

Как рассказала свекровь трагически погибшей Кристины Татьяна Хамидова, сообщить о смерти девочкам она не может, в силу возраста они могут получить психологическую травму.

- Девочки спрашивают. Видят вещи Кристины и говорят: "А это мамино, это мамино". Старшая мне вчера истерику закатывала:" Где мама? Я уже соскучилась. Почему она так долго на работе?". Я отвечаю, что мама на работе. Придет когда-нибудь, когда ты вырастишь, чтобы она понимала немножко, дабы истерики не было,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Татьяна Хамидова.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 14 декабря на ул. Энтузиастов в Бердске. 21-летняя девушка за рулём автомобиля Nissan Sunny не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие(забор). Девушка направлялась домой с купленным подарком на День Рождения своей бабушки, но не доехала 200 метров до конечной точки назначения. Позже правоохранители сообщили, что у сибирячки не было прав. Также многие жители Бердска предполагают, что авария произошла на дороге из-за колеи.

Похороны состоялись 16 декабря в селе Маяк Искитимского района.

1 марта 2021 года Кристине Хамидовой исполнилось бы 22 года.