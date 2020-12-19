Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 декабря 2020 в России и мире

• День памяти святого Николая Чудотворца
• День снабженца
• День рождения линолеума
• День военной контрразведки ФСБ РФ
• День риэлтора
• Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor)
• День скиппинга
• День эмо (National Emo Day) - США
• День карамели (National Hard Candy Day) - США
• День поиска вечнозелёной ёлки (Look For An Evergreen Day) - США
• День овсяных маффинов (National Oatmeal Muffin Day) - США
• День освобождения Гоа - Индия
• День венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) - США
• День национальных героев и героинь (День разделения) - Ангилья
• День профилактики травматизма - Беларусь
• Именины у Николая, Максима
• Никола Зимний (Николай Угодник)
Важные даты
1863 английский изобретатель Фредерик Уолтон получил патент на линолеум.
1904 миноносцы «Властный» и «Скорый» прорвались из Порт-Артура в Чифу (Китай)
1918 постановление Совета народных комиссаров о создании Особых отделений (военной контрразведки) в частях Рабоче-крестьянской Красной Армии.
1939 на заседании Комитета обороны, по результатам испытаний А-32, было принято постановление № 443, о принятии на вооружение РККА танка Т-34.
1939 постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 декабря 1939 года (уже через день после испытаний) танк КВ-1 был принят на вооружение РККА.
1943 основано Калининское Суворовское военное училище (ныне Тверское).
1943 основано Орловское суворовское военное училище в Ельце. В 1947-м переведено в Свердловск и было переименовано в Свердловское СВУ (ныне Екатеринбургское).
1985 угон самолёта Ан-24 в Китай.
1991 вручен последний в истории Орден Красной Звезды.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend