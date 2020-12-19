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Выплата 5 000 рублей от Путина в декабре 2020: Сколько детей получат пособие к Новому году в Бердске, и кто имеет на нее право, объяснили в ПФР

15:45 19.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 000 рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет, а документ опубликован на сайте Кремля. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд рублей.

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Сколько ребятишек получат новое пособие в Бердске?
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата 5 000 рублей от Путина в декабре 2020: Сколько детей получат пособие к Новому году в Бердске, и кто имеет на нее право, объяснили в ПФРКакие документы нужны для оформления выплаты 5 000 рублей от Путина на детей в декабре 2020. Полный списокЕщё 406 новостей

Как только президент России Владимир Путин озвучил о новой выплате в 5000 рублей детям в России 17 декабря, некоторые семьи обрадовались, а некоторые - возмутились. Дело в том, что на единоразовую поддержку от государства могут рассчитывать только семьи с детьми до 8 лет. При этом рожденные с 18 декабря 2012 года и позже. Деньги обещают начислить на счета родителей к 31 декабря 2020.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 000 рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет, а документ опубликован на сайте Кремля. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд рублей. Новая мера, по предварительным оценкам Минфина, затронет 14,7 млн детей.

- Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка, — говорится в тексте указа.

По предварительной оценке, в Бердске детей до 8 лет 8 000-10 0000. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" руководитель ОПФР Бердска сегодня, 18 декабря, пока распоряжений о начислении выплат не производилось. Но сотрудники пенсионного фонда готовы работать по выходным, лишь бы исполнить указ главы государства. А во вей Новосибирской области эта цифра стремится к 200 000.

- Тут много нюансов. Кто-то в Бердск прибыл, а кто-то убыл, детки рождаются, к сожалению, погибают. Будем анализировать количество детей в Бердске на актуальную дату, - заверила Елена Николаевна.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить". 

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