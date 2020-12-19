Какие документы нужны для оформления выплаты 5 000 рублей от Путина на детей в декабре 2020. Полный список

Этот вопрос волнует всех родителей России. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", семьи с детьми до 8 лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребенка.

Полный список документов для заявления на новое пособие

Какие документы нужны для оформления нового пособия на детей в размере 5 000 рублей в декабре 2020. Этот вопрос волнует всех родителей России. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", семьи с детьми до 8 лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребенка.

По умолчанию выплата на таких детей будет зачислена на счет, указанный ранее при оформлении выплат на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году. Если указанный ранее счет был закрыт, подайте заявление на изменение реквизитов счета.

Если у вас родился ребенок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, подайте заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Для оформления выплаты гражданам РФ, являющихся попечителями, опекунами, усыновителями детей в возрасте до 8 лет, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Для оформления выплаты вам понадобятся:

1. Свидетельство о рождении каждого ребенка. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, обратитесь в Пенсионный фонд лично.

2. Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке или мобильном банковском приложении. Нужен 20-значный номер вашего счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Важно: Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером банковского счета и не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".

