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Нарколог: есть два исключительных повода для употребления алкоголя. Какие?

15:15 19.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
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"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль", — подчеркнул Брюн.

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Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", — рассказал Брюн.

Он отметил, что главное — не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от десяти до двадцати всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.
"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль", — подчеркнул Брюн.
Источник: РИА Новости
алкоголь вред нарколог Евгений Брюн Минздрав
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