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Елочные базары Москвы-2020: где и когда можно купить зеленую красавицу?

17:15 19.12.2020 Фото: pxhere
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К елочным базарам в этом году будут предъявлять строгие требования. Они должны быть расположены недалеко от транспортных развязок, чтобы покупатели могли без труда туда добраться.

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Работа елочных базаров традиционно начнется 20 декабря

До Нового года осталось совсем немного времени, и хотя пандемия внесла коррективы в праздничное расписание каждого человека, москвичи активно интересуются адресами елочных базаров, где в конце 2020 года можно купить елку. А таких мест в Москве этой зимой будет не меньше, чем обычно.

В этом году в Москве будет работать около 400 елочных базаров и множество мелких торговых точек, расположенных в разных районах города и ближайшего Подмосковья. В условиях пандемии городские власти позаботились, чтобы москвичи смогли купить елку недалеко от дома. Больше всего торговых точек елками откроется в Мытищах и Красногорске.

Работа елочных базаров традиционно начнется 20 декабря и будет продолжаться вплоть до Нового года 31 декабря.

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К елочным базарам в этом году будут предъявлять строгие требования. Они должны быть расположены недалеко от транспортных развязок, чтобы покупатели могли без труда туда добраться.

Все продавцы елок должны иметь разрешительные документы на их продажу, кассовые аппараты, ценники и специальные линейки для измерения елок. Также все они будут огорожены и оформлены в едином стиле, чтобы исключить незаконную торговлю елками.

Полный перечень адресов елочных базаров можно найти на сайте Правительства Москвы. Там есть карты и схемы проезда, по которым москвичи легко могут сориентироваться и выбрать наиболее удобное для себя место покупки.

Какая существует альтернатива живой елке и посещению елочного базара

Живую елку в этом году можно купить не только на елочном базаре, но и заказать через интернет, часто с бесплатной доставкой до самого дома. На специальных сайтах доступно множество предложений и огромный выбор лесных красавиц по сорту хвойного растения и его размеру.

Однако многие москвичи предпочитают не покупать к Новому году живую лесную красавицу, а наряжать искусственную елку и украшать свой дом различными новогодними декорациями. Благо, выбор искусственных елок и декоративных украшений сейчас огромен и их можно заказать через интернет.

Учитывая, что походы на елочный рынок в условиях пандемии не безопасны, многие наверняка воспользуются такими услугами. Тем более, что по срокам здесь никаких ограничений нет, интернет-магазины и специальные фирмы уже сейчас предлагают огромный выбор товаров.

Источник: 1rre.ru

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