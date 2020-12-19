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Школы оснастят современным образовательным контентом. Сколько денег на это выделили?

13:45 19.12.2020 Фото: pxhere
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На эти деньги будут приобретены цифровые конспекты по всем общеобразовательным предметам с 1-го по 11-й класс, а также интерактивные обучающие материалы.

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Это поможет сделать обучение интересным и увлекательным

В 2021 году все российские школы будут подключены к высокоскоростному интернету. Таким образом, все учащиеся независимо от места жительства  смогут получить равный доступ к качественным и современным образовательным программам. На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда Правительства выделяется 1 млрд рублей.

В частности, на эти деньги будут приобретены цифровые конспекты по всем общеобразовательным предметам с 1-го по 11-й класс, а также интерактивные обучающие материалы. Среди них – различные игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы. Это поможет сделать обучение интересным и увлекательным, а главное – будет отвечать запросам современных школьников.

Вопрос доступа учащихся к современным образовательным программам поднимался 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Президента Владимира Путина. Глава государства отметил, что в 2021 году скоростной интернет появится во всех школах, и призвал позаботиться о том, чтобы проблема технологической неготовности общеобразовательных учреждений была решена.

Распоряжение от 15 декабря 2020 года №3345-р

Источник: Правительство РФ

интересное обучение оснащение школ современный контент
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