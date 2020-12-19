Не стой на пути: на 10 лет отправишься за решетку, если погибнут люди, когда ты заблокировал движение

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за блокировку движения транспорта на дорогах, трассах и улицах городов.

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за блокировку движения транспорта на дорогах, трассах и улицах городов. Заключение думского комитета есть в распоряжении «Парламентской газеты».

«С учётом того, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета.

Документ вводит наказание в виде года лишения свободы за блокировку движения транспорта на дорогах, трассах и улицах городов.

Поправки в статью 267 Уголовного кодекса, предложенные первым зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным, предусматривают ответственность за повреждение и приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения, а также максимальное наказание в случае, если блокирование объектов транспортной инфраструктуры было умышленным и угрожало жизни или здоровью людей, или создало угрозу уничтожения либо повреждения имущества.

Согласно законопроекту, до 10 лет лишения свободы предусмотрено за действия, которые привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Вяткина об уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог и создание помех движению.

Источник: ПГ