Срочно психологи нужны в детских поликлиниках: у 83,8% российских школьников проблемы с психическим состоянием

При этом пандемия лишь усугубила проблемы, которые были и до неё.

В детских поликлиниках нужно ввести должность психолога, не стоит ждать очередной пандемии, которая негативно скажется на психике школьников, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

В детских поликлиниках нужно ввести должность психолога, не стоит ждать очередной пандемии, которая негативно скажется на психике школьников, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Не стоит дожидаться трагедии или очередной пандемии. Необходимо выстроить систему на уровне связи детской поликлиники и школы. У нас до сих пор в штатах детских поликлиник нет психологов. И в этом вопросе предстоит большая работа», — отметил он.

Менделевич привёл данные исследования Минздрава, в котором указано, что у 83,8% российских школьников из-за самоизоляции и удалённого обучения ухудшилось психическое состояние. При этом пандемия лишь усугубила проблемы, которые были и до неё.

«Сейчас различные форматы работы психологов предлагают и НКО, и Минпросвещения. Однако, на мой взгляд, наиболее оптимальным была бы организация деятельности психологов с детьми на уровне Минздрава, учитывая мнения НКО, практикующих специалистов, представителей сферы образования, родительского сообщества», — считает Менделевич.

Источник: ТАСС