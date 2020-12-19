Погода в Бердске: порывы ветра и метели идут в город 19 декабря 2020 года

Аккуратнее на дорогах

Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°С, при прояснениях до -18°С, днем -6, -11 °С.