Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°С, при прояснениях до -18°С, днем -6, -11 °С.
Погода в Бердске: порывы ветра и метели идут в город 19 декабря 2020 года
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Температура воздуха ночью -8, -13°С, при прояснениях до -18°С, днем -6, -11 °С.
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