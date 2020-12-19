В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

Почему ФЛГ на Островского работает только с 8 до 14? Раньше работали в две смены ...как рабочему человеку пройти флюорографию ..Я работаю всегда днем...и вообще не понятно, зачем в режиме повышеной готовности создавать толпу.