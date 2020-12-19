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 Почему ФЛГ на Островского работает только с 8 до 14?

09:33 19.12.2020
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Раньше работали в две смены ...как рабочему человеку пройти флюорографию?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
Почему ФЛГ на Островского работает только с 8 до 14? Раньше работали в две смены ...как рабочему человеку пройти флюорографию ..Я работаю всегда днем...и вообще не понятно, зачем в режиме повышеной готовности создавать толпу.

флг флюорография
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