Ведущий Влад Кадони: Дом-2 - это вечность, он не умер и еще удивит!

Влад Кадони о расставании Дом-2 с ТНТ

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-Что сказать?! Мы расстаёмся с ТнТ, но не расстаёмся со своей аудиторией. ДОМ2 на ТнТ - это целая эпоха. ДОМ2 - это вечность. Я благодарен каналу, нас связывало множество проектов и ещё будет связывать. Все они были разные, но все они были яркие и мощные. Я люблю ТнТ, я люблю зрителя ТнТ. Жизнь идёт, она меняется, мы с грустью прощаемся со школой, с бывшими любимыми и каждый раз нам очень грустно и плохо, но проходит время и мы понимаем, что это к лучшему. Пока не настал момент осознания, что все к лучшему, но он придёт однозначно позже! Кроме того, на ТнТ до конца года вы ещё увидите любимый проект! Не пропустите последние серии на ТнТ. А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году ДОМ2 заживёт новой жизнью. Никто не умер, не грустите, ДОМ2 не умер!