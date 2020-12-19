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О двух новых сроках для президента Путина внесен законопроект в Госдуму

11:45 19.12.2020 Фото: Кадр из пресс-конференции
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Документ был внесён в Госдуму сенатором Андреем Клишасом, депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой. Инициатива разработана во исполнение поправок в Конституцию.

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о праве нынешнего главы России вновь претендовать на два президентских срока. Об этом сообщает в пятницу РИА «Новости».

Документ был внесён в Госдуму сенатором Андреем Клишасом, депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой. Инициатива разработана во исполнение поправок в Конституцию.

С учетом требований 81-й статьи Основного закона закрепляется, что президентом может стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране как минимум 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другой страны либо вида на жительство или иного документа.
При этом, как отмечается в документе, требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Кроме того, проект уточняет положения об ограничении на пребывание в должности президента более двух сроков. Как ранее отмечал Клишас, согласно проекту, главой государства не может стать гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов.
По его словам, положение законопроекта не применяется к президенту, который находился в этой должности на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. И оно не исключает для него возможность оставаться на этом посту в течение сроков, допустимых положением.
Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин, достигший 30 лет.
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.
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