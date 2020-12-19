О двух новых сроках для президента Путина внесен законопроект в Госдуму

Документ был внесён в Госдуму сенатором Андреем Клишасом, депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой. Инициатива разработана во исполнение поправок в Конституцию.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о праве нынешнего главы России вновь претендовать на два президентских срока. Об этом сообщает в пятницу РИА «Новости».

Документ был внесён в Госдуму сенатором Андреем Клишасом, депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой. Инициатива разработана во исполнение поправок в Конституцию.

С учетом требований 81-й статьи Основного закона закрепляется, что президентом может стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране как минимум 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другой страны либо вида на жительство или иного документа.