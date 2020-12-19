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Гаражная амнистия прокатится по России

14:45 19.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи.

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Граждане смогут без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними

Законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи. Его актуальность обусловлена тем, что сейчас большинство гаражей не оформлено в установленном порядке, а значит, существуют неофициально. Это приносит их владельцам значительные неудобства — например, они не могут их продать или передать по наследству.

«В качестве одной из основных проблем отмечаются значительные трудности в части регистрации права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на объекты гаражного назначения и занимаемые ими земельные участки ввиду отсутствия документов как о предоставлении земельных участков для строительства гаражей, так и на сами гаражи», — сказано в пояснительной записке.

В связи с этим документом предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 г.). Также определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Кроме того, предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом. При этом платить госпошлину при оформлении права собственности на гараж и землю и обеспечивать кадастровый учет гражданам не нужно: процедуру будет проводить орган МСУ.

Также размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Источник: Госдума РФ

гаражи гаражная амнистия земельные участки кадастр оформление реестр Госдума
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