Николай Чудотворец 2020: можно ли работать, что можно и что нельзя делать 19 декабря

Ежегодно 19 декабря православный мир отмечает день святого Николая Чудотворца. В праздник одного из самых почитаемых святых существует много традиций, примет и запретов, которые должны знать и чтить все верующие.

Церковные традиции в день святого Николая Чудотворца

Николая Чудотворца православная церковь чтит трижды в год:

22 мая отмечают Николу летнего в честь перенесения мощей святого;

11 августа верующие почитают Рождество Николая;

зимой праздник установлен в память о дне смерти святого.

Зимний День святого Николая считается самым важным в году как в народных традициях, так и в церковных. Смерть означает единение души с Богом, и именно поэтому дата считается самой знаковой в истории жизни и деяний каждого святого.

Николай Чудотворец — покровитель детей, моряков и несправедливо осужденных. При этом каждый православный считает святого «самым близким», а потому обращается к нему в молитвах о помощи и защите.

В храмах в честь святого Николая 19 декабря проходят торжественные богослужения, посетить которые должны все исконно верующие православные. Молятся Николаю о здоровье и благословении детей и близких людей, об избавлении от тяжелых заболеваний, о поиске душевного равновесия и выхода из сложной ситуации.

Считается, что Николай слышит в свой праздник всех, кто пришел к нему с чистой душой и открытым сердцем. Молитва помогает найти внутреннюю гармонию и успокоение, которые способствуют скорейшему поиску решения накопившихся проблем.

Народные традиции на Николая Чудотворца

Единственной церковной традицией праздника является молитва святому Николаю. В остальном же он давно стал народным. Дата 19 декабря знаковая, так как именно в этот день открывается череда длительных и веселых зимних гуляний.

День святого Николая особенно любим детьми, которые рано утром под подушками находят сувениры и подарки, оставленные покровителем и защитником. Детей в праздник взрослые особенно радуют, так как традиция была заложена при жизни самим святым: он очень любил детвору, и никогда не оставлял нуждающихся ребят без сладостей и мелочи. Навещал детей Николай ночами, чтобы его личность оставалась тайной, и не нужно было бы кичиться своей щедростью.

Считается, что подарок в День святого Николая получают только хорошие дети, у которых за год не было особых провинностей. Но традиционно прилежным поведением и успехами в учебе ребята отличаются непосредственно накануне праздника, ведь никто не вспомнит им непослушание и проказы, совершенные в течение года.

Подарками в День святого Николая спешат поделиться друг с другом и взрослые, хотя особой надобности для этого нет. Каждый желает близким подарить немного праздничного настроения и особой зимней торжественной атмосферы.

В честь Дня святого Николая в больших и малых городах устраивают ярмарки и концерты, а также другие массовые мероприятия для детей. 19 декабря стартует череда Новогодних праздников, открываются «елки», и дети с нетерпением ждут волшебства, исполнения своих самых заветных желаний.

Приметы и обряды в День святого Николая: что можно и что нельзя делать в праздник

Главным обрядом на Николая считается молитва о покровительстве всем домочадцам, а также обмен первыми новогодними подарками с родными и близкими. На Николая также принято устраивать застолье, чтобы вся семья была единой в течение следующего года, но праздновать можно только постными блюдами.

Нельзя на Николая давать или просить в долг, а также заниматься домашними делами и любой работой. День предназначен для отдыха и развлечений.

Следили на Руси в праздники за погодой. Ясный день сулил богатый урожай в следующем году, а крепкий мороз означал, что наступившая зима будет безжалостной по отношению к людям и живой природе.

Источник: www.1rre.ru