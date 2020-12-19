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Мария Шарапова выходит замуж за миллионера

20:30 19.12.2020 Фото: instagram.com/mariasharapova
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сообщила о том, что согласилась выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.

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Мария Шарапова объявила о помолвке

Моментом в жизни Шарапова поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с любимым. При этом дату будущей свадьбы 33-летняя россиянка пока не сообщила.

"Я сказала "да" еще в первый день нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?", - написала Шарапова.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Избранник Шараповой - известный бизнесмен и миллионер. 40-летний Гилкс возглавляет аукционный дом Paddle8, а также занимает пост в Правлении Нью-йоркской академии искусств.

Экс-первая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале нынешнего года после целого ряда травм. За карьеру она выиграла 39 турниров Женской теннисной ассоциации, а также стала серебряным призером Олимпиады в Лондоне.

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