Срочный розыск: Молодая семья с двумя детьми пропала в Новосибирске. Уехали в гости на Cadillac Escalade

Лиза Алерт: Планов поехать далеко не было. Странно, что все телефоны, которые есть в семье не на связи, не в сети.

17 декабря семья уехала вгости. До сих пор не вернулись

В Новосибирске пропала семья с двумя маленькими детьми. Об этом Сиб.фм рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт" в Новосибирской области.

"Семья из двух взрослых и двух маленьких детей уехала в гости, последний раз выходили на связь поздно вечером 17 числа. Сказали, что задерживаются в гостях у подруги. После этого были не на связи. Дети маленькая, ситуация нетипичная для данной семьи. Планов поехать далеко не было. Странно, что все телефоны, которые есть в семье не на связи, не в сети. После написания заявления в полицию была проведена проверка, по данным камер видеонаблюдения пределов города автомобиль не покидал. Выехал с Ленинского района на правый берег, дальнейшее местонахождение неизвестно", — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

По её словам, адрес, имя и контакты подруги неизвестны. Также известно, что автомобиль "Кадиллак ESCALADE" они купили около недели назад. Данные пропавших: Фреюк Александр (28 лет), его жена Наталья (30 лет), дочери Виктория (4 года) и Ева (1 год).