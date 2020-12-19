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Срочный розыск: Молодая семья с двумя детьми пропала в Новосибирске. Уехали в гости на Cadillac Escalade

12:06 19.12.2020 Фото: Лиза Алерт
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Лиза Алерт: Планов поехать далеко не было. Странно, что все телефоны, которые есть в семье не на связи, не в сети.

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17 декабря семья уехала вгости. До сих пор не вернулись

В Новосибирске пропала семья с двумя маленькими детьми. Об этом Сиб.фм рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт" в Новосибирской области.

"Семья из двух взрослых и двух маленьких детей уехала в гости, последний раз выходили на связь поздно вечером 17 числа. Сказали, что задерживаются в гостях у подруги. После этого были не на связи. Дети маленькая, ситуация нетипичная для данной семьи. Планов поехать далеко не было. Странно, что все телефоны, которые есть в семье не на связи, не в сети. После написания заявления в полицию была проведена проверка, по данным камер видеонаблюдения пределов города автомобиль не покидал. Выехал с Ленинского района на правый берег, дальнейшее местонахождение неизвестно", — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

По её словам, адрес, имя и контакты подруги неизвестны. Также известно, что автомобиль "Кадиллак ESCALADE" они купили около недели назад. Данные пропавших: Фреюк Александр (28 лет), его жена Наталья (30 лет), дочери Виктория (4 года) и Ева (1 год).

пропала семья уехали в гости
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