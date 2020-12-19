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Эксперт рассказал, кому опасно принимать витамины

19:30 19.12.2020
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Прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и коронавируса, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления.

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Особенно осторожными с приемом витаминов следует быть при заболеваниях ЖКТ

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Воздержаться от употребления витаминов без назначения доктора стоит также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала ТАСС директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

"Вирусы любят витамины. Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса", - сообщила она.

Лапа отметила, что прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и коронавируса, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления. "Москва - это пандемичный район: витаминов мало, солнца нет, поэтому и витамин D мы советуем, и витамин C, это все полезно", - поясняет врач.

Употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя. Необходимо, чтобы прошла хотя бы неделя, предостерегает она.

"Когда мы уже поправились, через 7-10 дней - тут витамины как раз очень хороши будут, потому что восстанавливать иммунную систему с помощью витаминов очень здорово", - сказала Лапа.

"Токсичные витамины" и гипервитаминизация

Особенно осторожными с приемом витаминов следует быть при заболеваниях ЖКТ, так как это в лучшем случае не будет приносить пользу, а в худшем - витамины будут превращаться в организме в токсины и разрушать иммунитет.

"Если у нас проблемы с желудочно-кишечным трактом - а это, собственно говоря, и есть иммунитет, то мы получаем неадекватную картину. Мы можем от них ничего не получать, а можем получать очень много, тогда витамины становятся токсинами. Увеличивается их содержание в крови, и это уже токсично для нашего организма", - объясняет врач-терапевт.

Лапа советует всем относиться к приему витаминов без присмотра врача с настороженностью, так как это может привести к гипервитаминизации. "Нужно делать под контролем врача, потому что гипервитаминизацию вообще тяжело лечить. Иногда, если человек жалуется на плохое самочувствие, у него оказывается, например, очень много витамина группы B, и он не усваивается в организме. Это очень частое явление", - рассказывает Лапа.

Источник: ТАСС

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