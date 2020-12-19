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Мишустин уже выделил 7,6 млрд рублей на создание детского реабилитационного центра в Бердске. Постановление

14:33 19.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации, так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). Поставновление он подписал 19 декабря 2020 года.

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Дети смогут находиться в нём вместе с родителями

К 2024 году в Новосибирской области появится детский реабилитационный центр мирового уровня. На его строительство и оснащение будет направлено более 7,6 млрд рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Центр построят на берегу между Бердском и Искитимом.

В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Стационар рассчитан на 300 пациентов. Дети смогут находиться в нём вместе с родителями. Это не только благоприятно скажется на эмоциональном состоянии маленьких пациентов, но и позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). Кроме того, при центре планируют создать клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты – повышать квалификацию.

О необходимости создания в России реабилитационных центров мирового уровня говорил Президент в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году.

Центр на 300 коек - ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИШУСТИНА

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