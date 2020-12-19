Помпео: Россия - враг США

Госсекретарь напомнил о появившихся в американских СМИ сообщениях о том, что Россия якобы причастна к недавним кибератакам. "Мы очень долго видели подобное - использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить", - добавил Помпео.

Он также заявил, что российское руководство является "реальным риском для тех, кто любит свободу". При этом Помпео добавил, что, не желая преуменьшать опасность со стороны России, он считает Китай более важной, "экзистенциальной" угрозой США.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также говорилось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США.

Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.