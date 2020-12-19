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Помпео: Россия - враг США

12:47 19.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом. Сам Помпео ранее на этой неделе называл Россию "реальным вызовом" США.

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", - сказал Помпео в интервью радиошоу Марка Левина.

Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом. Сам Помпео ранее на этой неделе называл Россию "реальным вызовом" США.
Госсекретарь напомнил о появившихся в американских СМИ сообщениях о том, что Россия якобы причастна к недавним кибератакам. "Мы очень долго видели подобное - использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить", - добавил Помпео.
Он также заявил, что российское руководство является "реальным риском для тех, кто любит свободу". При этом Помпео добавил, что, не желая преуменьшать опасность со стороны России, он считает Китай более важной, "экзистенциальной" угрозой США.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также говорилось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США.
Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.
Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес Москвы безосновательными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
Источник: РИА новости
враги США госсекретарь США Китай. россия Майк Помпео
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