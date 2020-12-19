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Желание обязательно-обязательно сбудется в День Николая Чудотворца 19 декабря 2020: как их загадать правильно

13:00 19.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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День 19 декабря преисполнен благодатной силой. В каждом углу храма можно заметить молящихся людей: святой Николай услышит все просьбы, поможет в разных жизненных ситуациях.

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Каждый год 19 декабря чтят память святого Николая. Это праздничный день, после которого начинается череда рождественских торжеств. Издревле принято поздравлять друг друга, обмениваться пожеланиями и подарками, и обязательно загадывать желания.

Каждый год 19 декабря чтят память святого Николая. Это праздничный день, после которого начинается череда рождественских торжеств. Издревле принято поздравлять друг друга, обмениваться пожеланиями и подарками, и обязательно загадывать желания. Оно 100% исполнится, если все правильно сделать.

День святого Николая окутан волшебной атмосферой. Вероятно, поэтому многие верят, что загаданные в праздник желания исполняются в ближайшее время. День 19 декабря преисполнен благодатной силой. В каждом углу храма можно заметить молящихся людей: святой Николай услышит все просьбы, поможет в разных жизненных ситуациях.

Как правильно загадывать желания 19 декабря на День святого Николая

Все загаданные в День святого Николая желания 100% исполняются, если проведен специальный обряд.

1 – нужно в широкую емкость набрать песок или соль;

2 – зажечь 40 церковных свечей и расставить в емкости;

3 – произнести молитву святому Николаю:

«Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь».

6 – трижды перекреститься.

7 — затем на бумаге записывают слова покаянного письма и читают вслух:

«Я, раба Божия (имя), грешна в семи смертных грехах: гордости, сребролюбии, блуде, гневе, чревоугодии, зависти и унынии. Простите, ослабьте, оставьте Боже, Николай Чудотворец прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и не ведении, дневные и ночные, в уме и в помышлении, все мне прости Боже Милосердный и Николай Чудотворец. Милостивы будите ко мне грешной. Боже, Николай Чудотворец, очистите грехи мои и помилуйте меня. Не отвернитесь от меня, примите мое покаяние и раскаяние. В милосердии своем, даруйте Господи и Николай Чудотворец мне, рабе Божией (имя) здоровье. Прошу за своих детей, родителей, близких и дорогих мне людей — пусть они будут здоровы и счастливы. Не оставьте меня без Вашей помощи и наставляйте меня во всем. Пусть будет во всех делах моих Ваша воля. Пусть мой жизненный путь будет удачным и счастливым. Оберегите меня от злых, людей, от зависти, от насилия, от внезапной смерти, от несправедливости. Я хотел (а) бы принести как можно больше пользы людям, так пусть будет у меня достойная и интересная работа. Помогите мне быть поддержкой для моих детей, и дайте возможность содержать и наставлять их. Дайте познать любовь и быть любимой. Прошу Господи, Николай Чудотворец о своей Родине и о мире на Земле. Особое прошение мое: и говорите ваше желание».

8 – листик бумаги с текстом сжигают, подпалив от свечи, а пепел развеивают по ветру. Огарки свечи хранят до следующего года за иконой святого Николая.

Желание загадывают в ночь на 19 декабря с 00:00 до 03:00 в одиночестве, в пустой комнате, полностью сконцентрировавшись на нем. Необходимо представить, будто все загаданное уже исполнилось, и поблагодарить за это святого Николая.

Что нельзя делать в День святого Николая

День святого Николая – обычный рабочий день, но христиане предпочитают отдыхать. В праздник всегда хочется вкусно поесть, но придется ограничивать себя в пище, ведь Рождественский пост продолжается.

19 декабря нельзя:

  1. предаваться грустным мыслям;
  2. ругать детей;
  3. скандалить с близкими людьми;
  4. спорить с окружающими;
  5. обсуждать кого-то;
  6. осуждать чужие поступки;
  7. обижать;
  8. планировать ремонт, какую-либо физическую работу;
  9. проводить генеральную уборку в доме;
  10. заниматься стиркой и рукоделием.

Источник: Пронедра

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