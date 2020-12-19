Откроют ли остров Бали для туристов в январе 2021 года?

По предварительной информации зарубежных масс-медиа, правительство Бали объявит об открытии государственной границы для иностранцев уже в начале наступающего 2021-го года.

По предварительной информации зарубежных масс-медиа, правительство Бали объявит об открытии государственной границы для иностранцев уже в начале наступающего 2021-го года.

Власть популярного среди путешественников из разных стран мира индонезийского острова Бали ранее неоднократно принимала решение о переносе сроков возобновления приема граждан.

Когда откроют Бали для туристов из-за рубежа?

Власти Бали ранее планировали открыть свои границы для путешественников с 1 декабря, однако, ближе к концу ноября правительство снова объявило о переносе решения.

«У нас отсутствуют планы по открытию въезда для иностранцев с 1 декабря. Вероятнее всего, это произойдет уже в начале 2021 года», — заявил в ноябре замгубернатора провинции Тьокорда Ока Артха Ардана Сукавати.

Представители индонезийского правительства сообщили, что пока не могут дать точный ответ на вопрос о том, когда именно остров Бали будет открыт для туристов. Власть намерена определиться с этим ближе к концу уходящего года после того, как оценит шансы государства успешно справиться при закрытых государственных границах с тем экономическим кризисом, к которому привела пандемия коронавируса.

Для кого открыт остров Бали?

Из официального заявления индонезийских властей следует, что остров Бали открыт в настоящее время исключительно для внутреннего туризма. Местная власть делает сейчас все возможное для активного продвижения всевозможных предложений рекламного характера.

Индонезийцам предлагают при этом различные акции с целью возрождения туристической индустрии. Более того, правительство Индонезии освободило 13 воздушных гаваней от обязанности уплачивать аэропортовые сборы. Таким образом местные чиновники рассчитывают снизить расценки и стимулировать граждан к путешествиям по территории своей страны.

Бали могут открыть для туристов ближе к Новому году – заявление UNWTO

Курортный индонезийский остров Бали могут открыть для путешественников из-за границы к католическому Рождеству – 25 декабря. Об этом проинформировали на днях официальные представители Всемирной туристской организации (UNWTO).

Члены делегации UNWTO недавно побывали на Бали и оценили те меры безопасности, которые индонезийская власть принимает в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Представители организации уверяют, что к приему туристов остров готов на данный момент полностью.

Потери Бали от пандемии коронавируса

Курортный остров Бали серьезно пострадал вследствие отсутствия международного туризма. На доходы от туристической деятельности приходится там 60 процентов ВВП. На острове отдыхают, как правило, не менее 10-ти миллионов путешественников из разных стран мира.

За период с марта по июль уходящего года потери оставшегося без туристов Бали достигли примерно 3,33 миллиарда долларов. Падение экономики индонезийского острова составило за указанный период 11 процентов. Местная власть связывает этот показатель с тем, что пандемия оставила без работы несколько тысяч граждан из туристического сектора.

Источник: Пронедра