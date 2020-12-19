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25 971 больных коронавирусом на 20 декабря 2020 в Новосибирской области. З сутки +166

13:29 19.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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В отделениях интенсивной терапии находятся 174 человека. На ИВЛ – 43 пациента.

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В больницы районов области госпитализированы 1 250 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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8 человек настигла смерть от коронавируса за 24 часа в Новосибирской области. Всего жертв -87425 971 больных коронавирусом на 20 декабря 2020 в Новосибирской области. З сутки +166Ещё 898 новостей

166 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 19 декабря в регионе зарегистрирован 25 971 случай COVID-19 (+166 за минувшие сутки), в том числе у 1 537 детей. 21 798 человек выписаны с выздоровлением (+228 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 58 лет и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 874 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 174 человека. На ИВЛ – 43 пациента.

Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 257.

В больницы районов области госпитализированы 1 250 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 026 864 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 6 173 жителя региона, 77 761 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 322 обращения, госпитализированы 22 человека.

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От редакции

Вы уже переболели?

Аноним, 19 декабря 2020 14:02
Каждый день кто то умирает в любом возрасте. Но почему то всем интересней знать, сколько от "короны" умерло. И никто ни разу не написал, какие другие заболевания были у умерших от "короны". Я сам две недели болел. Температура и простуда. Испытание поликлиникой и очередьми не по мне. Поэтому лечился самостоятельно, продолжая работать.

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