8 человек настигла смерть от коронавируса за 24 часа в Новосибирской области. Всего жертв -874

В больницы районов области госпитализированы 1 250 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом

166 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 19 декабря в регионе зарегистрирован 25 971 случай COVID-19 (+166 за минувшие сутки), в том числе у 1 537 детей. 21 798 человек выписаны с выздоровлением (+228 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 58 лет и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 874 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 174 человека. На ИВЛ – 43 пациента.

Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 257.

В больницы районов области госпитализированы 1 250 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 026 864 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 6 173 жителя региона, 77 761 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 322 обращения, госпитализированы 22 человека.