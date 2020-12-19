19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

На парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича

13:56 19.12.2020
0

Кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8-913-793-23-00, Дмитрий.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бизяев Дмитрий Александрович:
18 декабря(пятница) из моей машины, на парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича. Кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8-913-793-23-00, Дмитрий

% name% title

украли сумку с документами
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Можете помочь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гаражная амнистия прокатится по России
14:45 19-12-2020
Гаражная амнистия прокатится по России
БердскМишустин уже выделил 7,6 млрд рублей на создание детского реабилитационного центра в Бердске. Постановление
14:33 19-12-2020
Мишустин уже выделил 7,6 млрд рублей на создание детского реабилитационного центра в Бердске. Постановление
Будет ли 31 декабря 2020 рабочим днем или нет?
14:15 19-12-2020
Будет ли 31 декабря 2020 рабочим днем или нет?
На парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича
13:56 19-12-2020
На парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича
Почему утром в маршрутке 17 взяли 25 рублей, а в обед - 30 рублей за проезд?
13:48 19-12-2020
Почему утром в маршрутке 17 взяли 25 рублей, а в обед - 30 рублей за проезд?
Школы оснастят современным образовательным контентом. Сколько денег на это выделили?
13:45 19-12-2020
Школы оснастят современным образовательным контентом. Сколько денег на это выделили?
Бердск8 человек настигла смерть от коронавируса за 24 часа в Новосибирской области. Всего жертв -874 2
13:36 19-12-2020
8 человек настигла смерть от коронавируса за 24 часа в Новосибирской области. Всего жертв -874
Бердск25 971 больных коронавирусом на 20 декабря 2020 в Новосибирской области. З сутки +166 1
13:29 19-12-2020
25 971 больных коронавирусом на 20 декабря 2020 в Новосибирской области. З сутки +166
Не стой на пути: на 10 лет отправишься за решетку, если погибнут люди, когда ты заблокировал движение 1
13:15 19-12-2020
Не стой на пути: на 10 лет отправишься за решетку, если погибнут люди, когда ты заблокировал движение
Желание обязательно-обязательно сбудется в День Николая Чудотворца 19 декабря 2020: как их загадать правильно
13:00 19-12-2020
Желание обязательно-обязательно сбудется в День Николая Чудотворца 19 декабря 2020: как их загадать правильно