В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бизяев Дмитрий Александрович:

18 декабря(пятница) из моей машины, на парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича. Кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8-913-793-23-00, Дмитрий