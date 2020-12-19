В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бизяев Дмитрий Александрович:
18 декабря(пятница) из моей машины, на парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича. Кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8-913-793-23-00, Дмитрий
На парковке детского сада #3(Журавушка) была украдена сумка с документами на имя Бизяева Дмитрия Александровича
13:56 19.12.2020
Кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8-913-793-23-00, Дмитрий.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бизяев Дмитрий Александрович:
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