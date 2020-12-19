21.12.2020 - великий день великого соединения Юпитера и Сатурна. Как наблюдать - NASA

Солнцестояние - самая длинная ночь в году, поэтому это редкое совпадение даст людям отличный шанс выйти на улицу и увидеть Солнечную систему.

Две планеты приближаются друг к другу в небе, поскольку они направляются к «великому соединению» 21 декабря

Две планеты приближаются друг к другу в небе, поскольку они направляются к «великому соединению » 21 декабря, когда две планеты-гиганты появятся на расстоянии одной десятой градуса друг от друга.

Ближайшее выравнивание появится с интервалом всего в одну десятую градуса и продлится несколько дней. 21 числа они появятся так близко, что мизинец на расстоянии вытянутой руки легко охватит обе планеты в небе. Планеты можно будет легко увидеть невооруженным глазом, посмотрев на юго-запад сразу после захода солнца.

С нашей точки зрения на Земле огромные газовые гиганты будут казаться очень близко друг к другу, но они останутся на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга в космосе. И хотя соединение происходит в тот же день, что и зимнее солнцестояние, время - просто совпадение, основанное на орбитах планет и наклоне Земли.

«Подобные соединения могут происходить в любой день года, в зависимости от того, где планеты находятся на своих орбитах», - сказал Труп. «Дата соединения определяется положением Юпитера, Сатурна и Земли на их пути вокруг Солнца, а дата солнцестояния определяется наклоном земной оси. Солнцестояние - самая длинная ночь в году, поэтому это редкое совпадение даст людям отличный шанс выйти на улицу и увидеть Солнечную систему ».

Для тех, кто хотел бы увидеть это явление воочию, вот что нужно сделать:

Найдите место с беспрепятственным видом на небо, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.

Через час после заката взгляните на юго-западное небо. Юпитер будет выглядеть как яркая звезда и будет хорошо заметен. Сатурн будет немного слабее и появится немного выше и левее Юпитера до 21 декабря, когда Юпитер его догонит, и они поменяются местами в небе.

Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера, вращающихся вокруг планеты-гиганта.

Источник: nasa