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Особенности получения выплаты в 5000 рублей на детей до 8 лет - все разъяснения ПФР

20:17 19.12.2020 Фото: Pixabay
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Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

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Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу “социального казначейства”
Сюжет: Все пособия Путина
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Особенности получения выплаты в 5000 рублей на детей до 8 лет - все разъяснения ПФРВыплата 5 000 рублей от Путина в декабре 2020: Сколько детей получат пособие к Новому году в Бердске, и кто имеет на нее право, объяснили в ПФРЕщё 407 новостей

В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу “социального казначейства”: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже предоставлял семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16 лет. Она оформлялась полностью автоматически без участия родителей и стала первой проактивной мерой в России, оказанной в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства были предоставлены на 27,5 млн детей и перечислены абсолютному большинству семей в течение одного дня со старта выплат.

Источник: ПФР

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