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Спросить у Путина о заказчиках убийства Немцова предложил журналистам Песков

20:19 19.12.2020 Фото: kremlin.ru
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Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря заявил, что с убийством Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что не располагает информацией о заказчиках убийства политика Бориса Немцова, про которую ранее говорил сам глава государства Владимир Путин.

"Будут контакты у президента с журналистами, представителями СМИ, общественниками, правозащитниками - они смогут освежить этот вопрос", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, что известно президенту о заказчиках убийства Немцова.

Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря заявил, что с убийством Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".

Позднее Песков предложил журналистам задать вопрос по поводу заказчиков Путину на большой пресс-конференции 17 декабря, однако в итоге он так и не прозвучал.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пятеро непосредственных участников убийства к настоящему времени осуждены и получили реальные сроки лишения свободы.

Источник: Интерфакс

заказчик политик расследование убийство Владимир Путин Дмитирий Песков Борис Немцов
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