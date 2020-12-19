+ 28 209 зараженных коронавирусом и 585 смертей за сутки на 20 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 310 (18,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человека:

Москва - 5925

Санкт-Петербург - 3025

Московская область - 1085

Ставропольский край - 481

Хабаровский край - 473

Нижегородская область - 456

Республика Карелия - 420

Свердловская область - 408

Белгородская область - 401

Красноярский край - 400

Воронежская область - 392

Архангельская область - 389

Пермский край - 383

Республика Крым - 380

Республика Коми - 345

Вологодская область - 335

Ростовская область - 333

Ульяновская область - 309

Самарская область - 297

Саратовская область - 294

Псковская область - 289

Волгоградская область - 285

Мурманская область - 281

Иркутская область - 268

Алтайский край - 262

Тверская область - 255

Смоленская область - 252

Омская область - 251

Забайкальский край - 248

Ханты-Мансийский автономный округ - 244

Ямало-Ненецкий автономный округ - 239

Приморский край - 237

Кировская область - 228

Новосибирская область - 228

Ивановская область - 212

Калининградская область - 210

Ленинградская область - 203

Орловская область - 200

Республика Саха (Якутия) - 199

Удмуртская Республика - 192

Тульская область - 189

Томская область - 188

Курская область - 186

Владимирская область - 185

Ярославская область - 181

Республика Хакасия - 176

Республика Бурятия - 168

Калужская область - 167

Кемеровская область - 167

Оренбургская область - 166

Тюменская область - 165

Республика Башкортостан - 150

Брянская область - 145

Амурская область - 141

Рязанская область - 130

Костромская область - 127

Липецкая область - 126

Кабардино-Балкарская Республика - 123

Пензенская область - 120

Краснодарский край - 119

Новгородская область - 117

Курганская область - 109

Сахалинская область - 108

Республика Чувашия - 107

Республика Дагестан - 106

Астраханская область - 105

Тамбовская область - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 91

Республика Адыгея - 89

Республика Северная Осетия - Алания - 86

Республика Мордовия - 80

Республика Тыва - 77

Камчатский край - 74

Севастополь - 67

Чеченская Республика - 61

Республика Калмыкия - 59

Республика Алтай - 54

Республика Марий Эл - 51

Республика Ингушетия - 49

Магаданская область - 42

Челябинская область - 26

Республика Татарстан - 21

Еврейская автономная область - 5

Ненецкий автономный округ - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 254 742.

За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев:

Санкт-Петербург - 75

Москва - 74

Московская область - 33

Ростовская область - 25

Воронежская область - 21

Пермский край - 18

Свердловская область - 17

Иркутская область - 17

Тульская область - 16

Нижегородская область - 16

Красноярский край - 15

Брянская область - 12

Алтайский край - 12

Краснодарский край - 11

Республика Чувашия - 10

Республика Коми - 9

Республика Крым - 8

Челябинская область - 8

Новосибирская область - 8

Ивановская область - 7

Астраханская область - 7

Ставропольский край - 7

Республика Хакасия - 7

Омская область - 7

Волгоградская область - 6

Саратовская область - 6

Курганская область - 6

Ханты-Мансийский автономный округ - 6

Белгородская область - 5

Смоленская область - 5

Ярославская область - 5

Архангельская область - 5

Мурманская область - 5

Республика Дагестан - 5

Самарская область - 5

Республика Бурятия - 5

Республика Саха (Якутия) - 5

Липецкая область - 4

Калининградская область - 4

Приморский край - 4

Курская область - 3

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Тамбовская область - 3

Тверская область - 3

Севастополь - 3

Республика Башкортостан - 3

Удмуртская Республика - 3

Оренбургская область - 3

Пензенская область - 3

Тюменская область - 3

Республика Алтай - 3

Забайкальский край - 3

Калужская область - 2

Республика Карелия - 2

Вологодская область - 2

Республика Адыгея - 2

Республика Северная Осетия - Алания - 2

Республика Марий Эл - 2

Республика Мордовия - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Кемеровская область - 2

Владимирская область - 1

Костромская область - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Кировская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 50 347 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 602 тыс. 484 человека.