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+ 28 209 зараженных коронавирусом и 585 смертей за сутки на 20 декабря в России

16:37 19.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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За весь период по России умерло  50 347 человека.Под медицинским наблюдением остаются 602 тыс. 484 человека.

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За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человека
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как на способность иметь детей влияет вакцина от коронавируса "Спутник V". Ответ Гинцбурга+ 28 209 зараженных коронавирусом и 585 смертей за сутки на 20 декабря в РоссииЕщё 900 новостей

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 декабря

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 310 (18,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человека: 

Москва  -  5925

Санкт-Петербург  -  3025

Московская область  -  1085

Ставропольский край  -  481

Хабаровский край  -  473

Нижегородская область  -  456

Республика Карелия  -  420

Свердловская область  -  408

Белгородская область  -  401

Красноярский край  -  400

Воронежская область  -  392

Архангельская область  -  389

Пермский край  -  383

Республика Крым  -  380

Республика Коми  -  345

Вологодская область  -  335

Ростовская область  -  333

Ульяновская область  -  309

Самарская область  -  297

Саратовская область  -  294

Псковская область  -  289

Волгоградская область  -  285

Мурманская область  -  281

Иркутская область  -  268

Алтайский край  -  262

Тверская область  -  255

Смоленская область  -  252

Омская область  -  251

Забайкальский край  -  248

Ханты-Мансийский автономный округ  -  244

Ямало-Ненецкий автономный округ  -  239

Приморский край  -  237

Кировская область  -  228

Новосибирская область  -  228

Ивановская область  -  212

Калининградская область  -  210

Ленинградская область  -  203

Орловская область  -  200

Республика Саха (Якутия)  -  199

Удмуртская Республика  -  192

Тульская область  -  189

Томская область  -  188

Курская область  -  186

Владимирская область  -  185

Ярославская область  -  181

Республика Хакасия  -  176

Республика Бурятия  -  168

Калужская область  -  167

Кемеровская область  -  167

Оренбургская область  -  166

Тюменская область  -  165

Республика Башкортостан  -  150

Брянская область  -  145

Амурская область  -  141

Рязанская область  -  130

Костромская область  -  127

Липецкая область  -  126

Кабардино-Балкарская Республика  -  123

Пензенская область  -  120

Краснодарский край  -  119

Новгородская область  -  117

Курганская область  -  109

Сахалинская область  -  108

Республика Чувашия  -  107

Республика Дагестан  -  106

Астраханская область  -  105

Тамбовская область  -  91

Карачаево-Черкесская Республика  -  91

Республика Адыгея  -  89

Республика Северная Осетия - Алания  -  86

Республика Мордовия  -  80

Республика Тыва  -  77

Камчатский край  -  74

Севастополь  -  67

Чеченская Республика  -  61

Республика Калмыкия  -  59

Республика Алтай  -  54

Республика Марий Эл  -  51

Республика Ингушетия  -  49

Магаданская область  -  42

Челябинская область  -  26

Республика Татарстан  -  21

Еврейская автономная область  -  5

Ненецкий автономный округ  -  1

За весь период выписано по выздоровлению по России  –  2 254 742.

За последние сутки подтверждено  585 летальных случаев:

Санкт-Петербург  -  75

Москва  -  74

Московская область  -  33

Ростовская область  -  25

Воронежская область  -  21

Пермский край  -  18

Свердловская область  -  17

Иркутская область  -  17

Тульская область  -  16

Нижегородская область  -  16

Красноярский край  -  15

Брянская область  -  12

Алтайский край  -  12

Краснодарский край  -  11

Республика Чувашия  -  10

Республика Коми  -  9

Республика Крым  -  8

Челябинская область  -  8

Новосибирская область  -  8

Ивановская область  -  7

Астраханская область  -  7

Ставропольский край  -  7

Республика Хакасия  -  7

Омская область  -  7

Волгоградская область  -  6

Саратовская область  -  6

Курганская область  -  6

Ханты-Мансийский автономный округ  -  6

Белгородская область  -  5

Смоленская область  -  5

Ярославская область  -  5

Архангельская область  -  5

Мурманская область  -  5

Республика Дагестан  -  5

Самарская область  -  5

Республика Бурятия  -  5

Республика Саха (Якутия)  -  5

Липецкая область  -  4

Калининградская область  -  4

Приморский край  -  4

Курская область  -  3

Орловская область  -  3

Рязанская область  -  3

Тамбовская область  -  3

Тверская область  -  3

Севастополь  -  3

Республика Башкортостан  -  3

Удмуртская Республика  -  3

Оренбургская область  -  3

Пензенская область  -  3

Тюменская область  -  3

Республика Алтай  -  3

Забайкальский край  -  3

Калужская область  -  2

Республика Карелия  -  2

Вологодская область  -  2

Республика Адыгея  -  2

Республика Северная Осетия - Алания  -  2

Республика Марий Эл  -  2

Республика Мордовия  -  2

Ямало-Ненецкий автономный округ  -  2

Кемеровская область  -  2

Владимирская область  -  1

Костромская область  -  1

Кабардино-Балкарская Республика  -  1

Карачаево-Черкесская Республика  -  1

Кировская область  -  1

Магаданская область  -  1

Еврейская автономная область  -  1

За весь период по России умерло  50 347 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 602 тыс. 484 человека.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/
коронавирус
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