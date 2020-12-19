+ 28 209 зараженных коронавирусом и 585 смертей за сутки на 20 декабря в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 декабря
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 310 (18,8%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,3%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%
3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человека:
Москва - 5925
Санкт-Петербург - 3025
Московская область - 1085
Ставропольский край - 481
Хабаровский край - 473
Нижегородская область - 456
Республика Карелия - 420
Свердловская область - 408
Белгородская область - 401
Красноярский край - 400
Воронежская область - 392
Архангельская область - 389
Пермский край - 383
Республика Крым - 380
Республика Коми - 345
Вологодская область - 335
Ростовская область - 333
Ульяновская область - 309
Самарская область - 297
Саратовская область - 294
Псковская область - 289
Волгоградская область - 285
Мурманская область - 281
Иркутская область - 268
Алтайский край - 262
Тверская область - 255
Смоленская область - 252
Омская область - 251
Забайкальский край - 248
Ханты-Мансийский автономный округ - 244
Ямало-Ненецкий автономный округ - 239
Приморский край - 237
Кировская область - 228
Новосибирская область - 228
Ивановская область - 212
Калининградская область - 210
Ленинградская область - 203
Орловская область - 200
Республика Саха (Якутия) - 199
Удмуртская Республика - 192
Тульская область - 189
Томская область - 188
Курская область - 186
Владимирская область - 185
Ярославская область - 181
Республика Хакасия - 176
Республика Бурятия - 168
Калужская область - 167
Кемеровская область - 167
Оренбургская область - 166
Тюменская область - 165
Республика Башкортостан - 150
Брянская область - 145
Амурская область - 141
Рязанская область - 130
Костромская область - 127
Липецкая область - 126
Кабардино-Балкарская Республика - 123
Пензенская область - 120
Краснодарский край - 119
Новгородская область - 117
Курганская область - 109
Сахалинская область - 108
Республика Чувашия - 107
Республика Дагестан - 106
Астраханская область - 105
Тамбовская область - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 91
Республика Адыгея - 89
Республика Северная Осетия - Алания - 86
Республика Мордовия - 80
Республика Тыва - 77
Камчатский край - 74
Севастополь - 67
Чеченская Республика - 61
Республика Калмыкия - 59
Республика Алтай - 54
Республика Марий Эл - 51
Республика Ингушетия - 49
Магаданская область - 42
Челябинская область - 26
Республика Татарстан - 21
Еврейская автономная область - 5
Ненецкий автономный округ - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 254 742.
За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев:
Санкт-Петербург - 75
Москва - 74
Московская область - 33
Ростовская область - 25
Воронежская область - 21
Пермский край - 18
Свердловская область - 17
Иркутская область - 17
Тульская область - 16
Нижегородская область - 16
Красноярский край - 15
Брянская область - 12
Алтайский край - 12
Краснодарский край - 11
Республика Чувашия - 10
Республика Коми - 9
Республика Крым - 8
Челябинская область - 8
Новосибирская область - 8
Ивановская область - 7
Астраханская область - 7
Ставропольский край - 7
Республика Хакасия - 7
Омская область - 7
Волгоградская область - 6
Саратовская область - 6
Курганская область - 6
Ханты-Мансийский автономный округ - 6
Белгородская область - 5
Смоленская область - 5
Ярославская область - 5
Архангельская область - 5
Мурманская область - 5
Республика Дагестан - 5
Самарская область - 5
Республика Бурятия - 5
Республика Саха (Якутия) - 5
Липецкая область - 4
Калининградская область - 4
Приморский край - 4
Курская область - 3
Орловская область - 3
Рязанская область - 3
Тамбовская область - 3
Тверская область - 3
Севастополь - 3
Республика Башкортостан - 3
Удмуртская Республика - 3
Оренбургская область - 3
Пензенская область - 3
Тюменская область - 3
Республика Алтай - 3
Забайкальский край - 3
Калужская область - 2
Республика Карелия - 2
Вологодская область - 2
Республика Адыгея - 2
Республика Северная Осетия - Алания - 2
Республика Марий Эл - 2
Республика Мордовия - 2
Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
Кемеровская область - 2
Владимирская область - 1
Костромская область - 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Карачаево-Черкесская Республика - 1
Кировская область - 1
Магаданская область - 1
Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 50 347 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 602 тыс. 484 человека.