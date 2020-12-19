Как на способность иметь детей влияет вакцина от коронавируса "Спутник V". Ответ Гинцбурга

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных - на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет", - сказал разработчик препарата.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.