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Как на способность иметь детей влияет вакцина от коронавируса "Спутник V". Ответ Гинцбурга

16:46 19.12.2020 Фото: www.pikist.com
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После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.

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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных - на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет", - сказал разработчик препарата.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.

вакцина от коронавируса "Спутник V" репродуктивная функция
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От редакции

Переживаете за свое потомство?

Аноним, 19 декабря 2020 17:39
НВР:
Благодаря этой штуке можно экономить на презервативах до могилы?

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