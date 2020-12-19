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Два циклона несутся в Сибирь

20:14 19.12.2020
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А в Европейской России снова усилятся осадки в ближайшие дни.

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Дело в том, что европейскую территорию России сейчас атаковали сразу два циклона.

С точки зрения погоды эту неделю в регионе вполне можно назвать переломной.

Почти всю первую половину декабря здесь стоял мощный антициклон, потому держались пушкинские мороз и солнце. Однако затем этот очаг стали теснить на восток циклоны из Атлантики, а где они, там всегда потепления и осадки. Например, накануне благодаря вихрям настоящая зима пришла наконец на юг России. Например, всего за несколько часов в столице Чечни Грозном выпало 9 мм снега и выросли сугробы! Хотя ещё пару дней назад снежного покрова здесь вовсе не фиксировалось. Впрочем, пока новых метелей на юге не ожидается, а география осадков в ближайшие дни поменяется кардинально.
Дело в том, что европейскую территорию России сейчас атаковали сразу два циклона. Тот, что засыпал снегом Кавказ, в течение текущих суток сместится в Сибирь. Это приведёт к тому, что в его тыловой части на Русскую равнину станет поступать холодный воздух. И, как следствие, вновь усилится тот самый массивный антициклон, он станет распространяться на запад. В итоге разные по своей природе атмосферные образования поделят между собой сферы влияния: в южных районах Сибири, Урала и Европейской России опять установится ясная, но холодная погода. А вот на севере будут идти осадки, связанные с циклонами. Но не везде это будут снегопады.Дело в том, что из-за таких атмосферных «шахмат» привычные климатические пояса поменяются местами, и на юге станет холоднее, чем на севере.
Например, в Южной Сибири, на Урале и в Поволжье снова ожидаются экстремальные морозы: даже днём ниже -15…-20°. В центре похолодание, связанное с антициклоном, окажется более умеренным – до -5°. А вот на Север и Северо-Запад благодаря циклонам продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух, и ожидаются оттепели.
Так, в Санкт-Петербурге по меньшей мере до вторника будет слабый плюс, а осадки будут переходить в дожди. На пик потепление выйдет в субботу-воскресенье: +3…+4°.
В Омске из-за влияния циклона пока тоже пока относительно тепло: -5...-7°. Это немного выше нормальных значений. Но в воскресенье власть в атмосфере захватит антициклон, осадки прекратятся, и погода войдёт в рамки климата заполярного Норильска. К счастью, это ненадолго. Уже в начале новой недели небо снова затянет облаками, и показания термометров повысятся до -11...-12°.
Центральные области окажутся на периферии очага высокого давления, так что в Москве снег возможен только в субботу. В такой ситуации выхолаживание воздуха усилится. Сегодня на термометрах еще -2°, а затем дневная температура понизится до -4...-6°.
Источник: Метеовести
осадки погода центр России
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