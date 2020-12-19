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17-летний грабитель насильно отобрал у студента мобильный Xiaomi и сдал в ломбард

16:55 19.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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18-летний потсрадавший обратился за помощью в полицию. Подозреваемый в грабеже был задержан .

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Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

17 декабря в 16.00 у дома №2 по ул. Петропавловской неизвестный молодой человек, применив силу, завладел мобильным телефоном «Xiaomi», принадлежащим 18-летнему студенту вуза, проживающему в Кировском районе. Молодой человек обратился за помощью в полицию. Подозреваемый в грабеже был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по месту проживания – им оказался 17-летний житель Кировского района. Похищенное было изъято в ломбарде неподалеку от места совершения преступления и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

грабитель ломбард телефон «Xiaomi»
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От редакции

Вас грабили?

Аноним, 19 декабря 2020 17:38
90е вернулись, кушайте не обляпайтесь.

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