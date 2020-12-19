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Косит коронавирус россиян: смертность увеличилась в 10 раз, посчитал Ростат

17:20 19.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Естественная убыль населения  достигла 468 тыс. человек в 2020 году, в 2019 умерло за аналогичный период - 259,6 тыс. человек.

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Население России с начала года сократилась более чем на 380 тыс. человек

Естественная убыль населения  достигла 468 тыс. человек в 2020 году, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее (259,6 тыс. человек). Смертность в России за 10 месяцев увеличилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Миграционный приток в условиях закрытых  границ компенсировал естественную убыль только на 18,4%. С января по октябрь он составил 86,1 тыс. человек (в 2019-м — 222,7 тыс. человек).

Ранее власти страны прогнозировали, что население РФ за весь 2020 год сократится на 352,5 тыс. человек.

смертность в России за 2020 год
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